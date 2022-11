Barça Mercato : Un grand buteur prépare son départ de Barcelone

Publié par Thomas G. le 09 novembre 2022 à 23:39

Relégué au statut de remplaçant depuis l'arrivée de Robert Lewandowski, un grand attaquant du Barça souhaiterait quitter Barcelone lors du mercato hivernal.

Le FC Barcelone a pris cinq points d’avance sur le Real Madrid, s'assurant de rester leader de Liga durant la trêve. Xavi a réussi à créer une machine bien huilée capable d'enchaîner les victoires. L’entraîneur espagnol compte sur un groupe de 15 à 16 joueurs qui tourne en fonction des matchs. L’international néerlandais, Memphis Depay, ne fait pas partie de ce noyau et l’ancien attaquant de l’OL ne rentre plus dans les plans de son entraîneur. L’ailier de 28 ans est blessé depuis la trêve internationale et son club l’a autorisé à rejoindre sa sélection pour préparer la Coupe du Monde.

Lassé de jouer les seconds rôle avec le Barça, Memphis Depay souhaiterait quitter le FC Barcelone lors du mercato hivernal. Les dirigeants catalans seraient quant à eux ouverts à l’idée de prêter ou vendre le buteur néerlandais. Selon Sport, Memphis Depay aurait pris une grande décision concernant son avenir. Le média espagnol précise que l’ancien prodige du PSV Eindhoven veut être libéré de son contrat avec le Barça pour s’engager librement dans le club de son choix. Cette rupture de contrat permettrait aux Blaugranas de réduire leur masse salariale tandis que Memphis Depay aurait plus de possibilités pour se relancer. Reste à savoir si les deux parties parviendront à trouver un terrain d’entente pour se séparer à l’amiable.

Barça Mercato : Memphis Depay veut rompre son contrat avec le FC Barcelone

Memphis Depay pourrait donc suivre la voie de Gerard Piqué dans les prochaines semaines. Le défenseur espagnol va partir à la retraite et rompre son contrat avec le FC Barcelone. L’international néerlandais pourrait ainsi être le deuxième joueur du Barça à partir libre. Ces deux départs permettraient aux Blaugranas de réduire la masse salariale. Le FC Barcelone aurait ensuite la possibilité de tenter un gros coup durant le mercato hivernal.