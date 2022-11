PSG Mercato : Un défenseur sort la raison de son départ

Publié par Ange A. le 11 novembre 2022 à 07:11

Longtemps annoncé sur le départ, Abdou Diallo évolue en Bundesliga cette saison. Le Sénégalais est revenu sur son départ du PSG.

Sous la houlette du duo Campos-Galtier, le Paris Saint-Germain a mené à bien son opération dégraissage cet été. Bien que polyvalent, Abdou Diallo était barré par la concurrence en défense. Raison pour laquelle il a été libéré cette saison par le PSG. Le champion d’Afrique sénégalais est retourné en Bundesliga du côté du RB Leipzig. Il est prêté sans option d’achat à l’actuel 5e du championnat allemand. Interrogé par So Foot, le défenseur central de 26 ans s’est exprimé sur son choix de quitter le club de la capitale. Il est satisfait de retrouver un temps de jeu convenable, ceci afin de préparer au mieux la Coupe du monde pour laquelle il a été convoqué.

PSG Mercato : Abdou Diallo justifie son départ de Paris

« J’avais besoin d’un nouvel élan, avec un temps de jeu plus régulier. Quand tu n’as pas ça, mine de rien, c’est compliqué de performer sur le long terme, d’autant que cette Coupe du monde me tient énormément à cœur. Et puis il y a l’âge, aussi : j’ai 26 ans, je vais rentrer dans mes meilleures années, et je n’ai pas envie de les gâcher », a indiqué Abdou Diallo au média en ligne. Le défenseur sénégalais garde de bons souvenirs du Paris Saint-Germain. Il ne cache pas d’ailleurs sa gratitude envers le PSG. « À Paris, j’ai joué de beaux matchs, j’ai fait de belles performances et j’ai aussi participé aux deux meilleures campagnes de Ligue des champions de l’histoire du club. C’est une fierté et un honneur », a-t-il poursuivi.

Encore sous contrat 2024, l’avenir de Diallo devrait encore faire parler dans les prochains mois. Il ne lui restera qu’un an de contrat avec le club de la capitale. Reste à savoir s’il ira au bout de son bail chez les Rouge et bleu. Il avait rejoint Paris en provenance de Dortmund en 2019 contre 32 millions d’euros. Sa valeur marchande a chuté à 15 millions sur Transfermarkt.