ASSE Mercato : Un défenseur formé à Saint-Étienne veut revenir

Publié par ALEXIS le 11 novembre 2022 à 14:35

Un polyvalent défenseur formé à l’ ASSE veut revenir à Saint-Étienne, douze ans après son départ du Forez. Il l’a confié au quotidien Le Progrès.

Natif de Saint-Étienne et formé à l’ ASSE, Nassim Ouammou n’a jamais joué avec l’équipe professionnelle stéphanoise, puis il était parti au FCO Firminy en 2010. Douze ans après son départ de l’AS Saint-Étienne, il n’est pas insensible à l’idée de venir chez les Verts. Interrogé par le quotidien régional sur une possible signature à l’ ASSE à l’issue de son contrat à Rodez AF, en juin 2023, il a confirmé son intérêt : « Quand tu es Stéphanois, l’AS Saint-Étienne ça fait rêver bien sûr. Cela représente quelque chose. Un jour, pourquoi pas. »

Nassim Ouammou a passé 10 ans à l’académie du club ligérien de 2000 à 2010. Il avait poursuivi sa formation à Firminy (2010-2011), puis au CS Maritime au Portugal (2011-2014). Revenu en France, il avait évolué en National 2 puis en National 1 avant de jouer finalement en Ligue 2 avec RAF. Malgré son parcours atypique après son départ de l’ ASSE, le joueur de 29 n’en veut pas au club de sa ville natale. Bien au contraire, il garde des souvenirs impérissables de son passage à l’Etrat et se réjouit de la carrière qu’il fait. « Je n’ai pas de rancœur ni d’esprit de revanche. Il y a eu des hauts et des bas, mais je ne garde que de bons souvenirs. À l’époque, je n’étais pas forcément prêt pour être dans le monde pro. J’ai dû m’aguerrir dans d’autres championnats, dans des divisions inférieures pour atteindre ce niveau. »

ASSE - Rodez AF : Nassim Ouammou fier de jouer à Geoffroy-Guichard

Piston gauche de Rodez AF depuis 2018, Nassim Ouammou est revenu à Geoffroy-Guichard, fin octobre dernier, à l’occasion du 7e tour de la coupe de France. Le club ruthénois avait éliminé les Stéphanois aux tirs au but (0-0, 4 t.a.b à 3). Ce samedi, il affrontera encore l’ ASSE, lors de la 15e journée de Ligue 2, dans un stade qu’il connait si bien. « C’est toujours un plaisir, beaucoup d’émotions, de revenir à la maison, dans ce magnifique stade que je connais par cœur, et d’y être acteur. En tant que Stéphanois, j’en tire une certaine fierté. »