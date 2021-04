FC Nantes : Marcus Coco sort son plan pour le maintien du FCN

Publié par ALEXIS le 24 avril 2021 à 02:30

Le FC Nantes se déplace sur le terrain au RC Strasbourg, lors de la 34e journée de Ligue 1, dimanche (15h). Menacés de relégation, les Canaris peuvent encore se sauver. Marcus Coco y croit et propose une recette miracle pour le maintien.

FC Nantes : Coco, « le relâchement n'est pas permis »

Le FC Nantes doit prendre impérativement le maximum de points lors des 5 dernières journées de championnat, afin d’espérer rester dans l’élite au terme de la saison. Cela, à commencer par le match contre le RC Strasbourg, prévu au stade de la Mainau. Dans un entretien sur le site internet du FCN, Marcus Coco a déballé son plan pour éviter le piège de la relégation. Selon lui, il ne faut pas abandonner, mais plutôt « y croire, vraiment ». « À chaque début de rencontre, il ne faut pas oublier que l'équipe connaît des difficultés pour avoir cette volonté de s'en sortir », a-t-il recommandé ensuite. « Je ne dis pas que ça va marcher, mais j'estime qu'il faut penser comme ça. Aucun relâchement n'est permis », a conseillé l’ailier du FC Nantes.

Les Canaris 19es et relégables

L’équipe d’Antoine Kombouaré est 19e avec 28 points en 33 matchs disputés et relégable à 5 journées de la fin de la L1. Les Jaune et Vert ont 3 points de moins que le barragiste (Nîmes Olympique) et 4 de moins que le FC Lorient (17e) et non relégable. Les Canaris ont gagné un seul de leurs 8 derniers matchs. Ils sont d'ailleurs sur une série négative de 3 défaites consécutives. Il faut souligner que les Nantais sont certes en mauvaise posture, mais ils ont l'avantage d'affronter des concurrents directs au maintien, lors de 4 de leurs 5 derniers matchs. En plus du Racing Club Strasbourg Alsace (14e avec 37 points), le FC Nantes jouera contre le Stade Brestois (15e avec 37 points), Bordeaux (16e avec 36 points), le Dijon FCO (20e et déjà relégué).