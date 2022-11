FC Nantes : Trois absents dans le groupe du FCN contre l'AC Ajaccio

Publié par ALEXIS le 11 novembre 2022 à 23:15

Antoine Kombouaré a confirmé trois absents au FC Nantes pour le match contre l’AC Ajaccio, dimanche (15h), au stade de la Beaujoire.

Le FC Nantes accueille l’AC Ajaccio, lors de la 15e journée de Ligue 1, dimanche après midi, avant la longue trêve internationale. Qualifiés pour les bagages de la Ligue Europa, mais battus par le Stade de Reims à Auguste Delaune (1-0) en championnat, les Canaris vont tenter de renouer avec la victoire rapidement et démarrer ainsi une nouvelle série positive. De la mi-octobre jusqu’au match perdu à Reims, le FCN était invaincu. Il avait réussi une série de 5 rencontres sans défaites, soit précisément 3 victoires et 2 nuls, coupe d’Europe et Ligue 1 confondues.

À l’occasion de la venue de l’ACA à la Beaujoire, Antoine Kombouaré ne pourra pas compter sur trois défenseurs. Fabio (arrière latéral) est absent en raison d’une blessure au mollet. « C’est une déchirure donc il en a pour un moment… », a indiqué le coach du FC Nantes. En reprise après une longue période de blessure, Charles Traoré (arrière gauche) prépare son retour avec la réserve nantaise. Le solide défenseur central, Nicolas Pallois, est lui suspendu.

FC Nantes - AC Ajaccio : Kombouaré s'attend à un match difficile

Antoine Kombouaré ne veut surtout pas que son équipe se loupe lors de cette rencontre avec le promu en Ligue 1, une équipe dont il se méfie. « Ajaccio est une équipe très disciplinée, capable de vite se replacer. Cette formation est bien organisée, capable de faire déjouer les adversaires », a-t-il souligné. « Je m’attends à une équipe en confiance, qui aura envie de nous passer devant. Nous sommes plus que méfiants et on respecte cette formation […]. Cette rencontre sera un vrai combat. »

Le FC Nantes est 16e avec 12 points, alors que le club corse est 17e avec 11 points. « On veut gagner pour partir en vacances la tête haute, avec le sentiment de faire une bonne première partie de saison […]. Les matchs allers ne sont pas terminés, mais pour nous, c’est une victoire impérative […]. Si on peut écraser Ajaccio 1-0, je signe tout de suite », a glissé le technicien kanak.