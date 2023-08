Un milieu de terrain, formé au FC Nantes, encore sous contrat jusqu'en juin 2025, est prêté une saison sans option d'achat au Paris FC.

Mercato FC Nantes : Lohann Doucet va chercher du temps de jeu au Paris FC

Il fait partie de la génération 2002, championne de France U17 en 2019, le jeune milieu de terrain du FC Nantes, Lohann Doucet, s'en va vers de nouveaux horizons, selon les informations de Ouest-France. Il rejoint le Paris FC pour une saison en prêt sans option d'achat. Combatif et travailleur, il a signé son premier contrat professionnel avec le FCN en décembre 2021.

Passé par le Pôle Espoirs de Saint-Sébastien et par le Loroux-Bottereau, Lohann Doucet était entré en jeu à 9 reprises en Ligue 1 et à 2 reprises en Coupe de France la saison dernière, sous les ordres d'Antoine Kombouaré. Depuis l'arrivée de Pierre Aristouy sur le banc, il a été écarté, et n'a joué qu'une seule fois, c'était lors du match amical face à Laval, le 15 juillet dernier.

Pierre Aristouy avait confirmé son départ du FCN

Absent du groupe à l'occasion du déplacement en Angleterre, Pierre Aristouy avait laissé entendre qu'il irait chercher du temps de jeu ailleurs. "L’idée, comme il lui reste deux ans de contrat, c’est qu’il aille chercher ce temps de jeu important au niveau professionnel dans un club où il aura certainement plus de possibilités et de place tout en pouvant le suivre", indiquait, vendredi dernier, l'entraîneur du FC Nantes.

Avant de poursuivre : "Avoir un projet de prêt constructif et cohérent pour lui et observer ce qu’il va en faire. En tout cas, pour Lohann, c’est évidemment la notion de temps de jeu, il va arriver à 21 ans, il faut jouer, beaucoup jouer. Peut-être que cette possibilité (de jouer) n’était pas suffisamment garantie ici."