ASSE Mercato : Un entraineur contacté pour la place de Batlles

Publié par ALEXIS le 12 novembre 2022 à 10:45

Laurent Batlles, coach de l’ ASSE, est sous pression avant le décisif match contre Rodez. Un nouvel entraineur aurait déjà été contacté pour lui succéder.

La crise des mauvais résultats de l’ ASSE pourrait emporter Laurent Batlles pendant la trêve de la Coupe du monde 2022. Son équipe est 19e de Ligue 2 avec 11 points, avant d’affronter Rodez AF au stade Geoffroy-Guichard, ce samedi (15h). Justement, ce match pourrait sceller le sort de l’entraineur de l’AS Saint-Étienne. En cas de défaite, les Verts se retrouveraient à la 20e et dernière place au classement. Ce qui serait un bilan catastrophique pour le coach arrivé chez les Verts en juin dernier. Toutefois, Laurent Batlles bénéficie toujours des faveurs de Jean-François Soucasse (président exécutif), Samuel Rustem (directeur général adjoint en charge des activités sportives) et Loïc Perrin (coordinateur sportif). Contrairement à des formateurs de l' ASSE, qui contestent ses choix, à en croire le journal sportif.

ASSE Mercato : Jean-Marc Furlan sondé pour remplacer Laurent Batlles

Du côté de la haute direction stéphanoise, précisément l'entourage du président du Directoire Roland Romeyer (77 ans), il serait déjà en action pour remplacer l’ancien milieu de terrain des Verts. Comme le révèle la source, Jean-Marc Furlan (65 ans) a été sondé en toute discrétion pour prendre la place de Laurent Batlles (47 ans), en cas de limogeage. Le coach réputé pour les montées est libre depuis son limogeage d'Auxerre, le 11 octobre 2022. Jean-Marc Furlan, a réussi cinq montées avec trois clubs différents en Ligue 1 : l’ES Troyes AC, le Stade Brestois et l’AJ Auxerre.

En attendant l'ouverture du mercato d’hiver en janvier et de possibles renforts, la cellule recrutement de l' ASSE va accueillir des renforts, avec les arrivées annoncées de Jean Costa et Luis de Sousa. Le dernier est connu de Laurent Batlles, avec qui il a collaboré à Troyes.