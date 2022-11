PSG Mercato: 100M€, grosse folie pour une star du Real Madrid

Publié par JEAN-LUC D le 13 novembre 2022 à 13:15

En quête de renforts pour la saison prochaine, le PSG serait prêt à faire une énorme folie pour une star du Real Madrid. Des chiffres à couper le souffle.

Pressenti à Manchester City, où Pep Guardiola l’apprécierait énormément, Toni Kroos ne compte pas forcer son départ en fin de contrat en juin prochain. En fin de contrat au terme de l’exercice sportif en cours, le Champion du Monde 2014 n’est toujours pas fixé au sujet de son avenir. Dans une récente déclaration à la presse, le coéquipier de Karim Benzema a clairement fait part de son envie de continuer son aventure avec les Merengues.

« Ce que j'ai toujours dit, et ça n'a jamais changé, c'est que je ne vais aller nulle part, je ne vais pas changer de club. Je resterai ici, je vais prendre ma retraite ici. La seule chose que j'ignore, c'est quand. Je suis très calme à propos de ma prolongation. Je ne sais même pas ce qui va se passer. Nous déciderons avant mars, pour que vous ne soyez pas nerveux », déclarait le natif de Greifswald début novembre. Mais le Paris Saint-Germain souhaiterait lui faire changer d’avis.

PSG Mercato : Toni Kroos, prochaine star au Paris SG ?

En effet, selon les informations du média espagnol El Nacional, Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs Qataris du Paris Saint-Germain seraient disposés à offrir 100 millions d’euros de salaire sur trois saisons à l’international allemand. Toujours selon la même source, le PSG garantirait également à Toni Kroos de toucher une grosse primaire à la signature de 25 millions d’euros.

Une offre alléchante qui pourrait bien faire changer d’avis Toni Kroos. Cependant, Luis Campos et Al-Khelaïfi vont devoir se montrer vraiment très convaincants puisque Football Espana assure que l’ancien partenaire de Sergio Ramos et sa direction auraient d’ores et déjà trouvé un accord pour une prolongation jusqu’en 2024.

Affaire à suivre donc…