FC Nantes : Des indices sur le mercato du FCN en janvier

Publié par ALEXIS le 14 novembre 2022 à 12:35

Le FC Nantes est 15e de Ligue 1 et proche de la zone rouge de relégation. Le mercato hivernal s’annonce déterminant pour l’équipe d’Antoine Kombouaré.

Accroché par l’AC Ajaccio (2-2) à la Beaujoire, le FC Nantes a fini à la 15e place de Ligue 1, avec le même nombre de points (13) que l’AJ Auxerre, 17e et premier relégable en Ligue 2, à la trêve internationale. Antoine Kombouaré n’a d’ailleurs pas caché sa déception après le match nul face à l’ACA. « On a 13 points, c’est catastrophique. J’ai honte. En deuxième partie de saison, on n’aura plus d’excuse […]. L’objectif aujourd’hui, c’est le maintien. Il ne faut pas se voir trop beau », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par L’Équipe.

La saison est encore longue, il reste 23 journées pour la boucler. L’entraîneur du FCN a donc le temps pour redresser la barre. Pour se donner les moyens d’assurer le maintien des Canaris dans l’élite, il aura naturellement besoin de renforcer son équipe lors du mercato hivernal en janvier.

FC Nantes Mercato : Deux défenseurs, un milieu et un attaquant en renfort

L’Insider Emmanuel Merceron a justement donné des indices sur le prochain mercato du FC Nantes. Il annonce des renforts dans tous les compartiments de jeu, sauf au poste de gardien de but où le capitaine Alban Lafont reste le patron. Selon la source, « il faut un arrière latéral gauche, un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant rapide type ailier pour aller arracher le maintien ». C’est en effet un impératif pour Waldemar Kita de renforcer le FC Nantes en danger en Ligue 1, surtout que le club est également engagé en Ligue Europa (16e de finale contre la Juventus en février) et va entrer en lice en Coupe de France en 2023.