Barça Mercato : Une recrue au milieu déjà sur le départ

Publié par Jules le 14 novembre 2022 à 14:24

Le Barça, qui a fait un important recrutement cet été, pourrait d'ores et déjà voir partir l'une de ses recrues phares lors du mercato hivernal.

Le prochain marché des transferts du Barça risque d'être assez agité. En effet, le FC Barcelone est en pleine reconstruction et souhaite se renouveler. On a pu le constater dès l'été dernier avec l'arrivée de nombreux joueurs afin de donner un second souffle à une équipe dont les performances commençaient sérieusement à s'atténuer. Ainsi, de grands noms sont arrivés comme Robert Lewandowski, Raphinha ou encore Jules Koundé, avec plus ou moins d'efficacité.

Si le Barça parvient à terminer leader de Liga durant cette trêve internationale, les Blaugranas n'ont cependant pas renoué avec le succès en Ligue des Champions. En effet, pour la deuxième année consécutive, le FC Barcelone ne disputera pas la phase à élimination directe de la coupe aux grandes oreilles, notamment en raison de certaines recrues qui n'ont pas nécessairement été au niveau attendu par Xavi en ce début de saison, à l'image de Franck Kessié, qui pourrait partir dès cet hiver.

Barça Mercato : Franck Kessié sur le départ dès cet hiver

Franck Kessié, arrivé librement après une grosse saison à l'AC Milan, ne s'est pas imposé au sein du milieu de terrain du Barça. À tel point que le FC Barcelone ne compte plus sur lui, et pourrait le vendre dès cet hiver pour tirer un bon prix du milieu de terrain ivoirien avant que sa cote ne soit trop basse. D'après les informations révélées par Fútbol Total, deux clubs de Premier League seraient très intéressés pour signer l'ancien milanais et auraient même déjà formulé des offres.

Ainsi, le média espagnol affirme qu'Aston Villa et Fulham veulent s'offrir les services du milieu de terrain du Barça. Les Villans auraient proposé un chèque de 14 millions d'euros pour le joueur, alors que les Cottagers auraient offert jusqu'à 22 millions d'euros pour Franck Kessié. Une offre difficilement refusable pour les Blaugranas, qui pourraient se servir de cet argent pour avancer sur l'arrivée de Benjamin Pavard, très apprécié par Xavi.