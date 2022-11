Barça Mercato : La voie se dégage pour un champion du monde

Publié par Ange A. le 11 novembre 2022 à 01:31

En quête d’un défenseur suite au départ de Gerard Piqué, le Barça vient de recevoir un énorme appel d’un champion du monde tricolore.

Avec le départ à la retraite de Gérard Piqué, le FC Barcelone doit recruter en défense centrale. Déjà dépourvu suite aux départs de Clément Lenglet ou encore de Samuel Umtiti, ce secteur a besoin de renfort. Une signature est d’autant plus attendue que Xavi ne devra pas tirer sur ses internationaux après leur retour de la Coupe du monde. Pour renforcer sa défense, le Barça lorgnerait du côté de la Bundesliga comme le révélait récemment Sport. Le quotidien catalan a dévoilé un intérêt des Blaugranas pour Benjamin Pavard. Le champion du monde 2018 ne disposera plus que d’une seule année de contrat avec le Bayern Munich au terme de la saison. Le défenseur de 26 ans s’est de nouveau exprimé sur son avenir. Lequel devrait bien s’écrire loin de la Bavière.

Barça Mercato : Pavard envoie un signal fort aux Blaugranas

Le polyvalent latéral droit, pouvant évoluer dans l’axe de la défense, est disposé à relever un nouveau challenge après ses années fastes au Bayern Munich. L’ancien Lillois a rejoint le Rekordmeister en 2019 en provenance de Stuttgart. Après avoir tout glané avec le Bayern, l’international tricolore souhaite changer d’air, si possible découvrir un nouveau championnat. Sa dernière sortie dans les colonnes de L’Équipe a de quoi ravir les Blaugranas.

« Cela fait sept ans que je suis en Allemagne, j’ai tout gagné avec le club. Je ne suis pas contre découvrir un nouveau projet. C’est peut-être le moment […] Pourquoi pas découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture ? Mais il faut que le projet sportif soit intéressant... J’ai peut-être fait le tour ici, mais je suis dans un très grand club, donc je ne vais pas partir pour rien. Je ne fais pas de scénario fiction, on verra quelles seront les options et on discutera avec le Bayern ? », a-t-il confié au quotidien sportif.