ASSE Mercato : Deux renforts arrivent à Saint-Etienne, Perrin menacé !

Publié par Thomas le 16 novembre 2022 à 12:07

La révolution est lancée à l' ASSE qui va accueillir de renforts sous peu. Des arrivées qui impacteront le statut de Loïc Perrin.

Rien ne va plus à l’AS Saint-Etienne, dernier du championnat de France de Ligue 2 et éliminé dès son entrée en lice de la Coupe de France. Après une réunion de crise convoquée par Roland Romeyer en début de semaine, le club ligérien a décidé de conforter Laurent Batlles dans ses fonctions, lui qui jouissait du soutien de plusieurs membres du staff stéphanois. Avec la longue pause occasionnée par la Coupe du Monde, les dirigeants de l’ ASSE ont du pain sur la planche pour revigorer un effectif en perdition. D’après les informations de Foot Mercato, l’entraîneur des Verts aimerait changer la moitié de son effectif lors du mercato hivernal, une tendance qui pousse le board ligérien à revoir sa politique de recrutement.

Alors que les noms de Jodel Dossou (milieu, Clermont Foot) et Mattéo Ahlinvi (milieu, Dijon FCO) ont récemment fait surface à l’AS Saint-Etienne, deux renforts vont en amont débarquer dans la Loire. Il s’agit de Luis de Sousa et Jean Costa, deux dirigeants qui occuperont rapidement les fonctions de recruteurs pour Sainté. Les deux nouveaux hommes forts de la cellule mercato arrivent sous l’impulsion de Laurent Batlles, qui aurait glissé leurs noms à Roland Romeyer. Mais ces venues, loin d’être anodines, auront un impact certain sur le statut de Loïc Perrin.

ASSE Mercato : Affaibli, Loïc Perrin perd en protagonisme à Saint-Etienne

Arrivé l’hiver dernier en même temps que Pascal Dupraz pour reprendre une ASSE en chute libre, Loïc Perrin va prochainement voir ses fonctions impactées par les venues de Luis de Sousa et Jean Costa. Comme le révèle Foot Mercato, l’ancien défenseur et capitaine et des Verts verra ses missions considérablement réduites au niveau du recrutement stéphanois du fait de ces deux arrivées. Un coup dur pour le dirigeant de l’AS Saint-Etienne, qui réalisait un travail de l’ombre important lors des dernières fenêtres de transfert, malheureusement sans réussite. Bras droit de Laurent Batlles à l’ESTAC, Luis de Sousa devrait insuffler une dynamique nouvelle durant le mercato hivernal, avec une autre ligne directrice que les saisons passées.