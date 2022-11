ASSE Mercato : Saint-Etienne se rapproche de deux signatures !

Publié par ALEXIS le 16 novembre 2022 à 10:37

Pour se renforcer cet hiver, l’ ASSE avancerait ses pions sur deux pistes. L’une mènerait vers un ailier et l’autre vers un milieu de terrain.

Conforté à son poste d'entraîneur principal de l' ASSE, Laurent Batlles attend plusieurs joueurs en renfort lors du mercato hivernal. La direction y travaille déjà. Des profils et des postes à renforcer sont déjà identifiés. Foot Mercato croit savoir que l’AS Saint-Etienne a l’intention de changer la moitié de son équipe cet hiver. Plus concrètement, le coach des Verts aurait réclamé un ailier, un défenseur central, un piston gauche et un milieu défensif à Loïc Perrin, coordinateur sportif du club ligérien. Sans grand moyen financier pour investir dans le mercato, l’ ASSE est à l’affût de coups à moindre coût. Le club privilégie les prêts ou des joueurs libres de tout engagement.

ASSE Mercato : Jodel Dossou et Mattéo Ahlinvi dans le viseur de Saint-Etienne

Avant l’ouverture du mercato hivernal, deux pistes stéphanoises sont dévoilées. D’après Foot Mercato, les Verts seraient sur le point d’enrôler un joueur international, qui semble être le Togolais Jodel Dossou. L’ ASSE aurait déjà un accord avec l’ailier droit de Clermont Foot, qui a fait seulement 8 apparitions en Ligue 1 cette saison (pour 250 minutes jouées), selon la source.

Un autre nom est également révélé. Laurent Batlles serait aussi intéressé par le profil de Mattéo Ahlinvi de Dijon FCO. Le milieu de terrain de 23 ans est très peu utilisé en Bourgogne. Il n’a joué que 48 minutes en 5 bouts de matchs cette saison en Ligue 2. Si la cote de Jodel Dossou est estimée à un million d'euros, Mattéo Ahlinvi, lui, vaut 500 000 euros sur le marché des transferts, selon Transfermarkt. Les deux joueurs visés par l’ASSE sont sous contrat jusqu’en juin 2024 avaec leur club respectif.