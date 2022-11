PSG Mercato : Galtier fait une surprenante déclaration pour l'hiver

Publié par JEAN-LUC D le 17 novembre 2022 à 15:08

Alors que le PSG s’active pour recruter un nouveau défenseur central, Christophe Galtier a fait une surprenante déclaration sur le mercato hivernal.

Dans une interview sur RMC Sport, Christophe Galtier a évoqué le mercato d'hiver qui approche à grands pas, et qui sera forcément influencé par la Coupe du Monde au Qatar. Si les médias annoncent à longueur de journée l’arrivée d’un défenseur central de classe mondiale durant le mois de janvier, le coach du Paris Saint-Germain n’exclut pas la possibilité de zéro renfort dans ses rangs durant l’hiver.

PSG Mercato : Galtier n’attend pas forcément des recrues en janvier

En effet, alors que la presse locale a récemment révélé que Luis Campos travaillerait sur l’arrivée de trois renforts pour le mercato d'hiver, avec comme priorité un défenseur central, Christophe Galtier s'est montré très mesuré, rappellant notamment que des jeunes pourraient avoir leur chance de se montrer durant la seconde moitié de saison.

« On va voir, c'est très difficile de se positionner. Le Bayern (8e de finale de la Ligue des Champions), c'est dans trois mois. Le mercato d'hiver, on va voir ce qu'il va se passer (…) On est tous dans l'attente de savoir ce qu'il va se passer pendant la Coupe du monde (...) On ne peut pas tout doubler, tout tripler, le groupe a besoin de bien vivre ensemble. Ce n'est pas évident pour certains. On a de très bons jeunes, Bitshiabu, Zaïre-Emery... C'est aussi ça le projet », a confié l'entraîneur du PSG.

Autrement dit, Luis Campos pourrait finalement croiser les bras lors du prochain marché des transferts de janvier s’il ne parvient pas à mettre la main sur un élément capable d’apporter un plus à l’équipe actuelle des Rouge et Bleu. Un scénario crédible qui permettrait aux dirigeants du Paris Saint-Germain de mieux se préparer pour attaquer le mercato estival 2023 avec beaucoup plus d’arguments.