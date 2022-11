FC Nantes : L'un des gros point fort des Canaris mis en lumière

Publié par Jules le 17 novembre 2022 à 14:50

Alors que le FC Nantes connaît un début de saison compliqué et devrait jouer le maintien en Ligue 1, un gros point fort demeure pour les Canaris.

Actuellement 15e de Ligue 1, le FC Nantes connaît un début de saison très particulier. Alors que le club a réussi à se qualifier en Ligue Europa, le FCN est à la traîne en championnat et à égalité de points avec les premiers relégables. Une situation très tendue pour les Canaris qui, malgré tout, pourrait envoyer deux joueurs à la Coupe du Monde grâce à la sélection de Jean-Charles Castelletto avec le Cameroun, mais aussi celle d'Ignatius Ganago qui pourrait intervenir dans les prochains jours.

Une chance pour le FC Nantes de se mettre en avant en participant indirectement à la plus grande des compétitions. En plus de ses joueurs actuels, certains anciens joueurs des Canaris vont eux aussi participer à cette Coupe du Monde au Qatar. Avec les sélections de Jordan Veretout et Randal Kolo Muani, la formation nantaise montre toute sa capacité en approvisionnant l'Equipe de France.

FC Nantes : Le centre de formation fonctionne bien au FCN

Interrogé par France Bleu, le directeur du centre de formation du FC Nantes, Samuel Fenillat, s'est réjoui de cette nouvelle très gratifiante pour l'académie des Canaris. "C’est forcément un signe positif et ça donne de la visibilité à la formation, se félicite Samuel Fenillat. Dans un monde très concurrentiel [...] c’est aussi la preuve que cela fonctionne bien, qu’on peut accéder au très haut niveau avec l’équipe de France et participer à des évènements internationaux."

Pour le directeur de la Jonelière, "c’est une fierté de les voir représenter l’Équipe de France et d’une certaine manière la formation nantaise". Cela permet donc au FC Nantes d'être présent au haut niveau grâce à ses anciens petits protégés qui s'épanouissent désormais loin de la Beaujoire, mais qui restent tout de même étiquetés comme des produits du centre de formation du FCN.