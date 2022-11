OL Mercato : La vente de l'Olympique Lyonnais encore reportée !

Publié par Thomas le 17 novembre 2022 à 15:20

Alors que tout devait être bouclé ce jeudi, la vente de l'OL par l'homme d'affaires américain John Textor a une nouvelle fois été reportée.

En discussions avancées depuis près de quatre mois maintenant, l’Olympique Lyonnais et John Textor laissaient entendre ces derniers jours que la finalisation du dossier de vente d’ OL Groupe allait avoir lieu ce jeudi. Après un passage sans grabuge devant la DNCG hier, l’investisseur américain annonçait, via ses associés, que l’opération allait se clôturer sous peu. Mais encore une fois, la date du rachat du club rhodanien devra être reportée. Comme le révèle L’Équipe ce jeudi, plusieurs pièces essentielles manquent au dossier poussant le délai de vente de l’OL à être élargi.

OL Mercato : Le deal finalisé ce week-end

Pas de panique néanmoins, si à certains moments la communication des deux parties laissait entendre que de possibles complications pouvaient compromettre le bon déroulé de l’opération, tout devrait rapidement se boucler dans les prochains jours. Si les actionnaires d’OL Groupe étaient attendus dans l’après-midi pour clôturer le rachat du club de Jean-Michel Aulas par Eagle Football, ces derniers ont finalement vu le Conseil d’administration annulé. En cause, une dernière pièce manquerait pour entériner la transaction.

D’après les informations du quotidien sportif, l’Olympique Lyonnais est censé recevoir un accord écrit de la part de la Premier League, championnat où John Textor exerce également un mandat d’actionnaire majoritaire. Propriétaire de Crystal Palace, l’Américain doit ainsi attendre ce document pour débloquer son rachat tant attendu. L’optimisme serait toujours de mise et tout ne serait plus qu’une question de jours désormais pour voir, enfin, ce deal s’officialiser. « D'un point de vue purement technique, tous les éléments pour la clôture du dossier sont prêts. Tout devrait être réglé ce week-end, car nous attendons l'approbation de la Premier League d'ici un jour ou deux. Ils ont été très réactifs, car cela aurait pu prendre beaucoup plus de temps », indique une source proche du dossier à L’Équipe.