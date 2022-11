Stade Rennais : La formation du SRFC fait encore parler d'elle !

Publié par Enzo Vidy le 17 novembre 2022 à 21:38

Hier soir, à l'occasion de la cinglante victoire des jeunes Bleuets de moins de 19 ans, la formation du Stade Rennais a encore fait parler son talent.

Même quand le Stade Rennais ne joue pas, ses jeunes arrivent à briller en sélection. Hier soir, l'Equipe de France des moins de 19 ans affrontaient le Kazakhstan, et pour l'occasion, quelques purs produits du centre de formation du Stade Rennais étaient alignés. Parmi eux, Lesley Ugochukwu, Désiré Doué ou encore Mathys Tel qui évolue désormais au Bayern de Munich. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces trois joueurs ont ébloui la rencontre d'hier soir. Les jeunes Bleuets se sont imposés 7-0, et les trois joueurs formés au SRFC ont réalisé une sacrée performance.

Lesley Ugochukwu s'est offert un but, tandis que Désiré Doué n'a joué seulement que 20 minutes, mais a tout de même été très percutant. Enfin, l'attaquant bavarois Mathys Tel a survolé la rencontre en inscrivant un magnifique triplé lors de ce match facilement maîtrisé par les jeunes Tricolores.

Stade Rennais : Ugochukwu et Doué, les révélations du SRFC

3e du championnat à l'issue de la première moitié de championnat, le SRFC s'est également qualifié pour les barrages de la Ligue Europa où il défiera le Shakhtar Donetsk en février prochain. Outre les très bons résultats du Stade Rennais toutes compétitions confondues, de jeunes joueurs se sont également distingués durant ces quatre premiers mois de compétitions. Désiré Doué, lancé dans le grand bain par Bruno Genesio dès la première journée, a rapidement impressionné le Roazhon Park. Le jeune joueur rennais s'est offert trois buts toutes compétitions confondues, dont un but magistral face au FC Nantes lors de la victoire 3-0 du Stade Rennais le 9 octobre dernier.

On a aussi Lesley Ugochukwu qui a profité de la non-qualification de Xeka en Ligue Europa pour être titularisé en Coupe d'Europe. Après de très bonnes prestations, le jeune milieu du SRFC à commencer à véritablement s'imposer dans le milieu de terrain Rouge et Noir et est devenu un titulaire important en championnat, et devrait avoir la confiance de son coach pour la deuxième partie de saison.