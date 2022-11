PSG : Une importante nouvelle tombe pour la réception du Bayern !

Publié par JEAN-LUC D le 18 novembre 2022 à 13:09

Le PSG reçoit le Bayern Munich le 14 février prochain en 8es de finale de la Ligue des Champions. Une grande nouvelle vient de tomber pour ce choc.

Lors d’une conférence de presse jeudi, le médecin de la sélection du Sénégal a officiellement confirmé le forfait de Sadio Mané pour la Coupe du Monde au Qatar. « Depuis la blessure de Sadio Mané, nous avions pris contact avec le Bayern Munich pour avoir les informations en primeur. Et dès le lendemain, le club nous avait communiqué les images de sa première IRM qu’il avait passée, qui montrait une blessure au niveau de son genou droit (…) Il avait été conclu de refaire une IRM ce jeudi pour contrôler l’évolution pour savoir s’il était possible ou non à Sadio Mané de tenir sa place pour le Mondial.

Et malheureusement, l’IRM d’aujourd’hui nous montre que l’évolution n’est pas favorable comme on l'avait imaginé et on se résout à déclarer le forfait de Sadio pour cette Coupe du monde et d’ailleurs une intervention chirurgicale devrait être programmée très prochainement », avait confié Manuel Afonso. Désormais, la presse allemande annonce également une autre mauvaise nouvelle pour le joueur de 30 ans.

Sadio Mané très incertain pour PSG-Bayern Munich

Officiellement forfait pour la Coupe du Monde au Qatar, Sadio Mané devrait également manquer le choc aller des 8es de finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich le 14 février prochain, au Parc des Princes. Touché au péroné droit, lors de la large victoire de l’équipe bavaroise face au Werder Brême (6-1) le 8 novembre dernier, l’international sénégalais a été opéré avec succès ce jeudi du côté de l’Autriche.

Selon le journal allemand Sport BILD, l’ancien joueur de Liverpool devrait être éloigné des terrains au moins durant trois mois, soit jusqu'au 17 février 2023. Ce qui rendrait donc impossible sa participation au match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Un vrai coup dur pour le club munichois, mais une bonne nouvelle pour Christophe Galtier et ses hommes qui ne devront donc pas avoir à faire avec le vice-Ballon d’Or 2022.