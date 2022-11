Real Madrid Mercato : Le Real se positionne sur un talent de Bundesliga

Publié par Thomas G. le 18 novembre 2022 à 20:39

Toujours à la recherche de renforts en défense, le Real Madrid souhaiterait s'attacher les services d'un latéral de Bundesliga.

Le Real Madrid souhaite réaliser le back-to-back en remportant une nouvelle fois la Liga et la Ligue des Champions. À l’heure actuelle, les Madrilènes sont deuxième de Liga derrière le Barça, et les Merengues ont fini premier de leur groupe en Coupe d’Europe. Le Real Madrid sera opposé à Liverpool en 8es de finale de Ligue des Champions dans un remake de la dernière finale qui avait couronné les Merengues en mai dernier. Dans cette optique, Carlo Ancelotti aurait émis le souhait de renforcer son effectif lors du mercato hivernal. L’entraîneur italien ne serait pas satisfait par les performances de Ferland Mendy et un arrière gauche pourrait signer à Madrid.

Selon les informations du média espagnol Fichajes, le Real Madrid aurait coché le nom du défenseur du Borussia Dortmund, Raphaël Guerreiro. L’international portugais est très apprécié par Carlo Ancelotti et son staff grâce à sa qualité de passe et son apport offensif. Raphaël Guerreiro est en fin de contrat en juin prochain et sa situation contractuelle devrait faciliter son transfert. L’ancien défenseur du FC Lorient ne souhaite pas prolonger son contrat, son objectif est de franchir un cap en rejoignant une grosse écurie européenne. Dans le même temps, les dirigeants du Borussia Dortmund ont l’intention de le vendre pour éviter un départ libre. Le Real Madrid pourrait donc recruter Raphaël Guerreiro cet hiver pour concurrencer l’international français Ferland Mendy.

Real Madrid Mercato : Les Merengues veulent renforcer leur défense

La ligne défensive du Real Madrid est l’un des chantiers sur lequel les dirigeants madrilènes travaillent depuis plusieurs saisons. Ces deux dernières années, Sergio Ramos est parti tandis qu’Antonio Rudiger et David Alaba ont rejoint la Casa Blanca. Cet hiver, la restructuration de la défense du Real pourrait continuer, Nacho Fernandez est annoncé sur le départ. En plus de Raphaël Guerreiro, les Merengues gardent également un œil sur Charlie O’Connell, évoluant à Peterborough.