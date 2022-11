OL : Quel avenir pour Tony Parker, après la vente de Lyon à Textor ?

Publié par ALEXIS le 19 novembre 2022 à 02:36

Membre du Conseil d’administration de l’ OL Groupe, Tony Parker va-t-il quitter le club après sa vente à Textor ? La réponse de l’ex-basketteur est tombée.

L’ OL va passer sous pavillon américain dans les prochains jours. Le club rhodanien sera en effet vendu à John Textor. Il ne manque plus qu’un document de la Premier League pour conclure la vente de l’Olympique Lyonnais au milliardaire américain. Attiré vers le club rhodanien par Jean-Michel Aulas, Tony Parker faisait ses armes de dirigeant auprès de ce dernier, afin de prendre un jour sa succession.

« Tony coche à peu près toutes les cases », avait confié le dirigeant de Lyon en 2020. Le concerné avait également montré ouvertement son intérêt pour la présidence de l’ OL. « Le jour où Jean-Michel voudra que quelqu’un lui succède, j’espère qu’il sera fier s’il veut que ce soit moi. En tout cas, moi je me prépare. Pourquoi pas », avait-il annoncé en octobre 2021 sur Canal+.

OL : Tony Parker ne ferme aucune porte pour son avenir à l'Olympique Lyonnais

Alors que la cession de l’Olympique Lyonnais à John Textor est imminente, la question sur l’avenir du patron de l’ASVEL Lyon-Villeurbanne se pose. Et il a répondu à la question, dans une interview avec le média Entreprise. Il ne ferme aucune porte au sujet de son futur au sein du groupe. « Je suis dans le board de l’ OL et je ne ferme aucune porte », a déclaré Tony Parker. « Jean-Michel Aulas m’a pris sous son aile, c’est mon ami, j’apprends à ses côtés, je le vois comme un modèle dans le monde du patronnariat. On verra plus tard », a-t-il poursuivi.

Pour rappel, l’ OL est entré dans le capital de l’ASVEL en décembre 2019 et possède 31,67% des parts du club de Basketball. Tony Parker a également intégré le capital d’ OL Reign à Seattle (franchise de foot féminin), en parallèle de son partenariat dans le développement international en Chine et aux États-Unis. Quant à Aulas, il devrait rester président du club rhodanien jusqu'en 2025, même après la vente à Textor.