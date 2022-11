OL : Vente de Lyon, un autre milliardaire accompagne Textor

Publié par ALEXIS le 18 novembre 2022 à 14:20

Alors que la vente de l’ OL à John Textor est imminente, le nom d’un investisseur qui accompagne le milliardaire américain est révélé.

John Textor n’est pas le seul investisseur dans le projet de rachat de l’ OL Groupe. Il est accompagné par d’autres investisseurs sur le dossier. En attendant le document de la Premier League en provenance d’Angleterre, qui va acter la vente officielle de l’Olympique Lyonnais, un associé du milliardaire a confirmé son apport pour le rachat du club rhodanien. Il s’agit de Jean-Pierre Conte, un investisseur américain. Il a confirmé à Bloomberg investir à hauteur de 100 millions d’euros, via le groupe d’investisseurs Genstar Capital.

D’après les informations d’olympique-et-lyonnais, la fortune personnelle de Jean-Pierre Conte serait estimée à un peu moins du 800 millions d’euros. Ses actifs concernant ses entreprises sont quant à eux estimés à près de 40 milliards d’euros. À en croire le média spécialisé, le nom à consonance très française de l’homme d’affaires américain a une explication. Son père a vécu à Lyon durant la Seconde Guerre mondiale. Bien avant Genstar Capital, le puissant fonds d’investissement Ares Management avait été mis en lumière début novembre, avec un apport financier évalué à 400 M€.

« J.P Conte a fait un investissement personnel et Genstar Capital n'était en aucun cas affilié à l'accord. J.P Conte n'a pas investi cette somme d'argent, son investissement était considérablement inférieur », a précisé l'entourage de Monsieur Conte, dans un démenti transmis à l'instant à la rédaction d’olympique et lyonnais.

OL : Plus de 92 M€ dans la poche d'Aulas après la vente ?

Président de l’ OL depuis 1987, Jean-Michel Aulas se prépare à passer la main à John Textor. Selon les chiffres de L'Équipe, il devrait empocher un montant estimé à 92 M€ dans la transaction, voire plus ! Toutefois, Aulas ne devrait pas quitter le club rhodanien immédiatement. Il devrait garder son poste à la présidence jusqu’en 2025. Le dirigeant de 73 ans va accompagner le nouvel acquéreur de l' OL, afin de lui permettre de s'imprégner des réalités du Championnat de France.

Comme le révèle le quotidien sportif, Jean-Michel Aulas « va toucher 2 M€ par an, plus de variable, pour rester président-directeur général d' OL Groupe. » Et ce n’est pas tout ! En cas de révocation avant ces trois ans, une indemnité de 10 M€ lui sera versée !