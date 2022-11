PSG : Coupe du Monde 2022, l’ECA répond à Luis Enrique pour Ramos

Publié par JEAN-LUC D le 18 novembre 2022 à 21:09

Alors que Sergio Ramos a été ignoré par Luis Enrique pour la Coupe du Monde 2022, l’ECA a décerné une distinction honorifique au défenseur central du PSG.

C’est un véritable désaveu pour Luis Enrique et son choix de ne pas retenir Sergio Ramos dans la liste de l’Espagne pour la Coupe du Monde, qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre prochain au Qatar. Ce jeudi soir, l’Association Européenne des Clubs (ECA), en collaboration avec l'Association européenne des Agents de Joueurs (EFAA), a décerné au défenseur du Paris Saint-Germain le prix du meilleur défenseur central de tous les temps, à l'occasion des Globe Soccer Awards 2022, organisé à Dubaï ce jour.

Avec notamment une Coupe du monde, deux Euros et quatre Ligues des champions à son long palmarès, l’ancien capitaine du Real Madrid a surclassé des légendes comme Paolo Maldini. Après avoir reçu son prix, le numéro 4 de l’équipe de Christophe Galtier a livré ses sentiments.

PSG : Sergio Ramos n’a pas encore fini de gagner

Après son sacre aux Globe Soccer Awards à Dubaï ce jeudi, Sergio Ramos a tenu à remercier son club formateur, le FC Séville, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, la sélection espagnole, ses fans et sa famille. À 36 ans, le partenaire de Lionel Messi ne pense pas encore à la retraite et veut continuer à poursuivre ses nombreux rêves.

« C'est quelque chose d'incroyable, de spécial, c'est la récompense des efforts et des sacrifices que j'ai faits dans ma carrière. Merci à Séville, au Real, au PSG et à l'Espagne, aux fans, aux entraîneurs et aux coéquipiers et bien sûr à ma famille. Ce prix valorise la carrière que j'ai menée jusqu'à présent, mais il y a encore beaucoup de rêves et de défis à relever », a déclaré Ramos dans des propos rapportés par TMW.