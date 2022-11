OL : Tagliafico s'enflamme pour la dernière de Lionel Messi

Publié par Jules le 18 novembre 2022 à 16:20

À quelques jours de la Coupe du Monde, le défenseur de l'OL, Nicolas Tagliafico, participera à l'évènement avec l'Argentine de Lionel Messi.

La Coupe du Monde approche à grands pas et les différentes équipes nationales se préparent à la plus grande des compétitions. Du côté de l'un des grands favoris, l'Argentine, la tendance est à l'optimisme, tandis que Lionel Messi, cadre de la sélection depuis des années, devrait vivre son dernier Mondial avec l'Albiceleste au Qatar. Pour Nicolas Tagliafico, défenseur gauche arrivé à l'OL cet été, l'Argentine doit gagner pour écrire encore un peu plus la légende de la Pulga.

Pour le défenseur de l'OL, cette Coupe du Monde s'annonce bien, alors qu'il semble avoir le statut de titulaire avec la sélection argentine. "Par rapport à 2018, cette fois j’ai la sensation que je vais pouvoir profiter beaucoup plus, affirme Nicolas Tagliafico sur le site de l'Olympique Lyonnais. J’ai plus d’expérience donc je me sens très bien avec une très forte envie d’arriver à cette compétition."

OL : Nicolas Tagliafico veut offrir cette Coupe du Monde à Lionel Messi

Tandis que Lionel Messi a désormais 35 ans, il devrait très probablement connaître sa dernière Coupe du Monde avec l'Argentine. Sur le site de l'OL, Nicolas Tagliafico confirme les ambitions argentines. "Ce sera la dernière Coupe du Monde de Léo Messi donc ce sont des choses qui s’ajoutent et je dirais que cela rajoute du piment. Tout ça nous motive encore plus pour aller sur le terrain et pour gagner à la fois pour nous mais aussi pour eux."

Durant cette Coupe du Monde, les joueurs de l'OL seront assez peu nombreux. En effet, seuls Tagliafico et Toko Ekambi ont été sélectionnés pour s'envoler au Qatar. Pour d'autres, c'est la déception qui prédomine, notamment pour le capitaine des Gones, Anthony Lopes, qui n'a pas été retenu avec le Portugal en vue du Mondial.