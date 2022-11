Mercato PSG : Campos reçoit un terrible message pour un titi

Publié par Ange A. le 19 novembre 2022 à 09:06

De retour aux Pays-Bas cet été, Xavi Simons explose. Alors qu’un retour au PSG est souvent évoqué, son représentant a calmé le jeu.

Nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a annoncé la couleur. Avec la mise en place d’un loft au Camp des Loges, le nouveau coach du PSG a envoyé un message clair aux joueurs sur lesquels il ne compte pas cette saison. Comme rarement depuis l’arrivée de QSI, le club de la capitale a mené une importante opération dégraissage au mercato. Autant des joueurs confirmés que les jeunes issus du centre de formation ont été concernés. Barré par la concurrence en équipe première, Xavi Simons a opté pour un retour au bercail. Le milieu offensif s’est engagé avec le PSV Eindhoven jusqu’en 2027. Une clause dans son contrat stipule qu’il pourrait retourner à Paris s’il le souhaite et si le club francilien verse 12 millions d’euros. Au vu de sa saison, un retour dans la capitale est évoqué. Avocate de Simons, Rafaela Pimenta, a temporisé sur le sujet.

Mercato PSG : Coup de froid pour le retour Xavi Simons à Paris

Rafaela Pimenta ne semble pas emballé quant à un retour de Xavi Simons au Paris Saint-Germain. « Il a choisi le PSV pour les opportunités qui lui manquaient à Paris où il était dans l’ombre de Mbappé, Messi et Neymar. Il grandit vite, on est tous contents. Est-ce qu’un retour au PSG est possible ? Qui sait. En tant qu’avocate, j’exerce mon droit de ne pas répondre », a répondu la représentante du crack néerlandais dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport.

De retour au bercail, Xavi Simons dévoile tout son potentiel. Le milieu offensif de 19 ans compte déjà 10 réalisations et 4 passes décisives en 22 apparitions sous le maillot du PSV. Au vu de ses performances, il a été convoqué chez les Oranje pour disputer la Coupe du monde.