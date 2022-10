PSG Mercato : 12M€, le Paris SG favori pour une sensation offensive

Publié par JEAN-LUC D le 14 octobre 2022 à 22:03

Pour remplacer ou faire souffler Lionel Messi la saison prochaine, le PSG pourrait avoir une occasion en or avec une sensation offensive aux Pays-Bas.

PSG Mercato : Le Paris SG prêt à rapatrier un Titi ?

Le Paris Saint-Germain aura bien la possibilité de déclencher une clause de rachat pour rapatrier Xavi Simons l’été prochain. Celle-ci serait toutefois plus élevée que les premiers montants qui circulaient. Face à la presse, le directeur général du PSV Eindhoven, Marcel Brands, a récemment confirmé que cette clause n'était valable que pour le Champion de France en titre et non pour aucun autre club. Toutefois, pour récupérer le milieu de terrain offensif néerlandais, le Paris SG devrait débourser entre 10 et 12 millions d’euros selon les informations divulguées par le média Eidhovens Dagblad.

Toujours selon la même source, cette clause spéciale, qui place le PSG en grand favori pour un éventuel transfert de Xavi Simons, n'est toutefois valable que lors du prochain mercato de l’été 2023. Si Luis Campos ne passe pas à l’offensive durant cette période, cet accord secret sera caduque et le PSV pourra avoir le contrôle total de l’international espoir hollandais de 19 ans. De son côté, même s’il ne nie pas l’existence d’une clause dans son contrat signé en juillet passé, Simons a tenu à faire une importante précision sur cette affaire.

Mercato PSG : Xavi Simons fait une importante précision

Barré par une rude concurrence à son poste, Xavi Simons a quitté le Paris Saint-Germain au terme de son engagement en fin de saison dernière pour s’engager en faveur du PSV Eindhoven. S’il a paraphé un bail de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027, l’ancienne pépite du FC Barcelone confirme qu’il existe bel et bien une possibilité pour lui de retourner au PSG l’été prochain comme un certain montant. Toutefois, l’ancien coéquipier de Kylian Mbappé indique se sentir bien au PSV et n’est donc pas pressé de changer d’air.

Interrogé par la chaîne ESPN, Xavi Simons a notamment expliqué : « il y a une clause dans mon contrat : si je veux aller au PSG à la fin de la saison, je peux le faire pour un certain montant. Pour être honnête, je n'ai pas à l'esprit de quitter le PSV. Je me sens bien ici et je viens de m'installer. Je pense que ça se voit sur le terrain. »