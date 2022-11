OM Mercato : Marcus Thuram envoie un signal positif à Marseille

Publié par Timothée Jean le 19 novembre 2022 à 16:06

En fin de contrat en juin prochain avec le Borussia M’Gladbach, Marcus Thuram donne du fil à retordre à ses dirigeants. Un bon signal en vue pour l’ OM.

Convoqué en Équipe de France pour disputer la prochaine Coupe du monde au Qatar, Marcus Thuram reste pour le moment très discret sur la suite de sa carrière. L’international tricolore a réalisé une belle première partie de saison sous les couleurs du Borussia VfL Mönchengladbach, comptabilisant 13 buts et 4 passes décisives en 17 rencontres, toutes compétitions confondues. Fort de ses performances remarquables, de nombreux courtisans s’activent en coulisse pour arracher sa signature. D’autant plus que le jeune joueur sera libre de tout dans six mois.

OM Mercato : Marcus Thuram refuse de prolonger avec le Borussia

En quête d’un nouvel avant-centre pour épauler Alexis Sanchez en attaque, la direction de l’Olympique de Marseille s’est rapidement positionnée sur le dossier. Selon la presse italienne, les deux parties seraient même très proches en vue d’une future collaboration. D’autres concurrents tels que le Bayern Munich, la Juventus, l’Inter Milan, Tottenham ou encore Arsenal, se seraient également invités dans la danse. Face à cette menace grandissante, le Borussia M’Gladbach souhaiterait alors sécuriser l’avenir de son mondialiste tricolore afin d’être tranquille lorsque le mercato hivernal ouvrira ses portes. Sauf que Marcus Thuram ne l’entend pas forcément de cette oreille.

Selon les indiscrétions de Sport Mediaset, le plan du joueur est assez : éviter de prolonger son contrat expirant en juin prochain avec Borussia M’Gladbach. L’état-major allemand souhaite étendre son bail le plus rapidement possible, mais le principal concerné a visiblement des envies d’ailleurs très tenaces. Le média italien précise que son départ dès cet hiver n’était pas prévu, mais finalement tout devrait se jouer après le Mondial 2022. La position actuelle de Marcus Thuram complique les négociations et pourrait pousser le club allemand à le céder en janvier prochain afin d’éviter qu’il parte gratuitement à l’issue de la saison.

De son côté, l’ OM s’active déjà pour passer à l’offensive dans ce dossier. Le président du club phocéen, Pablo Longoria, préparait une offre pour boucler sa signature cet hiver. Le montant exact de cette future proposition marseillaise n’a pas encore fuité. C’est ainsi que le média transalpin explique que les dirigeants du Borussia M’Gladbach seront très attentifs en cas de proposition avoisinant les 10 M€. Les différents prétendants savent donc ce qui reste à faire pour boucler sa signature.