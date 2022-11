Stade Rennais Mercato : Le SRFC a infligé un lourd revers au FC Nantes

Publié par ALEXIS le 21 novembre 2022 à 13:22

Selon les révélations de L'Équipe, le FC Nantes et le Stade Rennais étaient en concurrence sur deux joueurs par le passé. Au final, le SRFC a doublé le FCN.

Adrien Truffert aurait pu être un joueur du FC Nantes, si l’on en croit des informations de L'Équipe. D’après le média sportif, le FCN était parmi les courtisans du défenseur avant qu’il n’intègre le centre de formation du Stade Rennais en 2015, en provenance du FC Chartres. Les Jaune et Vert ont ainsi raté un joli coup, car le latéral gauche est aujourd'hui un crack chez les Rouge et Noir. Il est même international français (1 sélection) depuis septembre 2022. D’après le même journal, les Canaris sont aussi passés à côté de Matthis Abline (19 ans). Le jeune avant-centre a aussi fait ses classes à Rennes (2018-2020) et évolue avec l’équipe professionnelle du SRFC depuis la saison 2020-2021. La source assure qu’Adrien Truffert et Matthis Abline« auraient pu aller au FC Nantes, mais ils ont choisi Rennes ».

FC Nantes : Kolo Muani avait rejoint le FCN après un essai non concluant au SRFC

En revanche, le FC Nantes avait été aidé par le Stade Rennais sur une autre pépite. Il s’agit de Randal Kolo Muani, qui avait fait un test en Bretagne. Refusé par le SRFC, l’attaquant natif de Bondy avait rejoint la Jonelière en 2015. Une jolie pioche pour le FCN car le joueur a connu une ascension fulgurante en Loire-Atlantique. Vainqueur de la Coupe de France 2022 et meilleur buteur du FC Nantes au terme de l’exercice 2021-2022, Randal Kolo Muani a rejoint l’Eintracht Francfort.

Avec le club allemand, il brille en en Bundesliga et en Ligue des Champions, soit 7 buts inscrits et 10 passes décisives délivrées en 20 matchs, dans les deux compétitions. Des performances remarquables qui ont débouché sur la sélection de l’ancien N°23 du FC Nantes en Equipe de France pour la Coupe du Monde 2022, dont le coup d’envoi a été donné hier au Qatar.