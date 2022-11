LOSC : Une pépite de Lille reçoit les louanges de José Fonte

Publié par Enzo Vidy le 21 novembre 2022 à 22:37

Lors d'un entretien accordé à La Voix des Sports, José Fonte a confié avoir été impressionné par une pépite du centre de formation du LOSC.

Après une première partie de saison plutôt correcte, le LOSC pointe à la 7e place du championnat de Ligue 1, faisant de lui un véritable concurrent pour les places européennes. Taulier et capitaine des Dogues, José Fonte a récemment livré un entretien pour La Voix des Sports où il a notamment évoqué un nom qui devrait se faire connaître dans les années à venir.

En effet, un certain Leny Yoro figure dans le centre de formation du LOSC en tant que défenseur central, et ce dernier a impressionné le capitaine de l'équipe première. "Je ne peux pas croire qu’il a seize ans quand je le vois arriver à l’entraînement. Il m’impressionne. Défenseur central c’est dur quand tu es jeune. Tu penses qu’il a déjà 21-22 ans. Il va progresser physiquement c’est normal, et dans deux ou trois ans, il sera plus fort et plus rapide." Le 17 septembre dernier, à l'occasion de la victoire face à Toulouse 2-1, le jeune Leny Yoro a joué l'intégralité de la rencontre et avait réalisé une très belle prestation face aux Toulousains.

LOSC : Lille a tout pour se qualifier en Coupe d'Europe à la fin de la saison

Malgré un début de saison assez délicat, les Dogues ont réussi à relever la tête pour ne pas être distancés à l'issue de cette première partie de saison. En termes de contenu, les joueurs de Paulo Fonseca ont proposé un jeu très séduisant lors des derniers matchs et pourraient être redoutables lors de la deuxième partie de saison.

Avec 21 points au compteur, le LOSC n'est qu'à cinq longueurs de la troisième place actuellement occupée par le Stade Rennais et peut prétendre à terminer sur le podium en fin de saison. La Ligue 1 reprendra le 28 décembre pour les Dogues qui se déplaceront du côté de Clermont.