PSG Mercato : Le père de Mbappé lâche un indice sur sa situation

Publié par JEAN-LUC D le 22 novembre 2022 à 05:06

Annoncé dans le viseur de Manchester United et de Liverpool, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG l’été prochain.Son père a fait le point sur sa situation.

À en croire les informations glanées par le média espagnol Fichajes, Manchester United voudrait effectivement recruter Kylian Mbappé en priorité pour remplacer Cristiano Ronaldo, après la Coupe du Monde au Qatar. L’affaire n’est pas facile, mais les Red Devils seraient prêts à offrir un chèque de 170 millions d’euros aux Rouge et Bleu pour déloger l’international français de 23 ans. Mécontent de sa situation au PSG, avec notamment les divers problèmes survenus après sa prolongation en mai dernier, le Champion du Monde 2018 voudrait en effet changer d’air au terme de l’exercice en cours.

Selon diverses sources locales, le buteur parisien reprocherait à ses dirigeants leurs promesses de recrutement non tenues lors du mercato estival passé. Sans compter l’affaire de l’armée numérique et le retard dans le paiement de son salaire du mois de septembre. Autant de problèmes qui pousseraient Mbappé vers la sortie l’été prochain. Des rumeurs commentés par le père de l’ancien joueur de l’AS Monaco.

PSG Mercato : Kylian Mbappé est épanoui au Paris SG

Présent au Qatar en tant que consultant TV, Wilfrid Mbappé s’est exprimé sur les nombreuses rumeurs concernant la situation de son fils Kylian au Paris Saint-Germain. L’éducateur sportif assure que le protégé de Christophe Galtier est heureux dans son club, mais également en sélection. « Mon fils a toujours été épanoui, peu importe où il joue. Sa passion, c’est le foot et tant qu’il joue, il est heureux » a expliqué Mbappé père dans les colonnes du quotidien Le Parisien.

Outre Manchester United, Liverpool et son manager Jürgen Klopp surveilleraient également avec beaucoup d’attention la situation du partenaire de Messi et Neymar. De son côté, le Real Madrid ne souhaiterait plus revenir à la charge dans ce dossier.