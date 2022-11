Mercato OM : Un défenseur de la Roma transféré à une condition

Publié par Timothée Jean le 22 novembre 2022 à 10:17

Annoncé dans le viseur de l’ OM, un défenseur devrait bientôt quitter la Roma. Le club italien a fixé une condition pour son transfert cet hiver.

Comme le président Pablo Longoria l’a récemment expliqué, l’ OM a bien l'intention de faire venir de nouveaux renforts lors de la prochaine fenêtre de transferts. Après avoir enrôlé de nombreux joueurs et totalement chamboulé l'effectif d’Igor Tudor cet été, la direction de l'Olympique de Marseille travaille d'arrache-pied en coulisse pour attirer des recrues supplémentaires cet hiver. Si au moins deux joueurs offensifs sont attendus dans la cité phocéenne, les dirigeants marseillais s’activent aussi pour attirer un nouveau défenseur. Et leur choix se porterait visiblement sur Rick Karsdorp.

OM Mercato : L’AS Rome fixe sa condition pour Rick Karsdorp

Le latéral droit de l’AS Rome entretient des relations conflictuelles avec son entraîneur José Mourinho, qui souhaite se débarrasser de lui au plus vite. Le coach portugais l’a dernièrement invité à trouver un nouveau club s’il souhaitait bénéficier de plus de temps de jeu pour la suite de la saison. Agacé par cette situation, le principal concerné aurait ainsi mandaté ses représentants pour lui trouver une nouvelle porte de sortie. Flairant la bonne affaire, l’ OM serait alors rapidement positionné sur le dossier.

La presse italienne assure en effet que l’Olympique de Marseille souhaite attirer le défenseur néerlandais dans ses filets cet hiver. Un prêt avec option d'achat était envisagé pour le joueur de 27 ans, qui pourrait retrouver ses anciens coéquipiers Jordan Veretout, Cengiz Ünder et Pau Lopez à Marseille. Sauf que ce genre de transaction n’est plus du goût de la Roma. S'ils souhaitent se séparer de Rick Karsdorp au plus vite, les dirigeants romains n’ont pas l’intention de brader leur joueur à n’importe quel prix.

Selon les dernières informations dévoilées par Le Corriere della Sera, les Romains exigeraient à présent un transfert sec pour leur défenseur. L’objectif de l’AS Rome est de toucher quelques millions d’euros sur le départ du latéral droit en vue de financer l’arrivée de son remplaçant. Pour le moment, aucun détail n'a filtré sur cette opération, alors que la valeur marchande de Rick Karsdorp est estimée à environ 9 millions d'euros, selon Transfermarkt. Un montant qui semble plus ou moins accessible à l’ OM. Les convoitises de la Juventus et de l’OL risquent également de faire grimper les enchères pour son départ.