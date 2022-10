Mercato OM : La grande annonce de Pau Lopez sur son avenir

Gardien de l’ OM depuis la saison dernière, l’Espagnol Pau Lopez a levé un pan de voile sur son avenir avec le club phocéen.

L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Paris Saint-Germain ce dimanche en clôture de la 11e journée de Ligue 1 Uber Eats. L’ OM pointe à la 3e place du championnat et accuse un retard de trois points sur le leader parisien. En marge de ce grand classique du championnat, Pau Lopez s’est présenté en conférence d’avant-match. Portier marseillais s’est livré sur cette rencontre durant laquelle il devra écœurer l’attaquant de feu parisienne. L’Espagnol s’est également confié sur son avenir. Un futur qu’il n’entrevoit qu’avec le club phocéen.

« Je me sens bien, je m’améliore par rapport à la saison dernière. Je me sens très bien avec les supporters, je les remercie toujours car ils sont importants. Je me sens très bien ici ».