ASSE Mercato : Saint-Etienne reçoit des tuyaux pour son recrutement

Publié par ALEXIS le 23 novembre 2022 à 21:09

En attendant la reprise de la Ligue 2, fin décembre, Le Progrès a donné des pistes à l’ ASSE afin de l’orienter dans son mercato hivernal.

La direction de l’ ASSE est à pied d'œuvre pour trouver des solutions pour la deuxième partie de saison. Dernier de Ligue 2 et menacé de descendre en National, le club ligérien cherche des joueurs plus aguerris pour renforcer l’équipe de Laurent Batlles lors du mercato hivernal. Lors de la réunion de crise tenue avec Roland Romeyer, la direction a pour mission de tout faire pour maintenir l’AS Saint-Etienne en Ligue 2.

Notons que les quatre derniers de L2 seront directement relégués en National cette saison. Et c’est mal engagé pour les Verts, lanterne rouge et pire défense du championnat, avec 28 buts encaissés en 15 matchs. Les regards des supporters de l’ ASSE sont donc tournés vers Loïc Perrin et la cellule recrutement d’où viendra peut-être le salut des Stéphanois, lors de la deuxième moitié de l’exercice 2022-2023.

ASSE Mercato : Des joueurs avec de la gnac recommandés à Perrin

Quant au quotidien régional, il a fait le bilan des 15 premières journées des Verts. Et selon le journal régional, il manque des valeurs propres au club, au sein de l’équipe de Laurent Batlles. « Il manque aux joueurs de l' ASSE la gnac et la culture de la gagne de leurs glorieux aînés. C'est ce qu'il ressort du bilan des quinze premières journées et de cette mise à feu ratée », a fait remarquer le journal régional. Un bon tuyau pour les recruteurs stéphanois, qui seraient bien inspirés en se penchant sur le profil de joueurs correspondant à l’indication du média. Rappelons que l'AS Saint-Etienne a recruté 12 nouveaux joueurs lors du mercato estival, mais ils n'ont pas donné satisfaction lors des 15 journées disputées.