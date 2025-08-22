Mercato : Visite médicale, le PSG boucle un deal au milieu !

Afficher l’index Masquer l’index
À défaut de pouvoir enregistrer de nouvelles recrues pour renforcer le groupe de Luis Enrique, le PSG entend bien dégraisser dans cette dernière ligne droite du mercato estival. Et les choses avancent bien dans ce sens.
Mercato : Un indésirable quitte le PSG pour la Grèce
Le mercato estival du Paris Saint-Germain continue de s’animer avec le dossier de Renato Sanches. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, le milieu de terrain de 28 ans se trouve dans une situation délicate qui va le conduire vers la Grèce. De retour d’un prêt au Benfica Lisbonne, l’international portugais ne fait pas partie des plans de Luis Enrique et est donc prié de se trouver un nouveau point de chute pour rebondir cette saison.
Fortement pressenti à Trabzonspor, en Turquie, le Golden Boy 2016 se dirige finalement vers le Panathinaïkos. Ce vendredi, la presse turque a notamment annoncé que les dirigeants de Trabzonspor ont suspendu les pourparlers avec Renato Sanches et son représentant Jorge Mendes en raison des antécédents de blessures du joueur et des rapports médicaux négatifs. Quelques heures après ce revirement, le journal A Bola indique que le milieu offensif du Paris SG est finalement attendu en Grèce ce pour s’engager avec le Panathinaïkos.
Renato Sanches convaincu par Rui Vitoria
Le quotidien lisboète explique que Renato Sanches a été convaincu par Rui Vitoria, qui l’a lancé au Benfica Lisbonne il y a dix ans, et sa rémunération à Athènes sera liée à son temps de jeu, « une mesure qui a permis de réduire les craintes du Panathinaïkos liées à l’investissement. »
En Grèce, le média SDNA confirme que le compatriote de Cristiano Ronaldo est attendu ce vendredi pour se soumettre à la traditionnelle visite médicale avant de signer un contrat d’une saison dans le cadre d’un prêt sec. Affaire à suivre…