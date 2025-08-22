Mercato ASSE : Horneland face au casse-tête Pierre Ekwah

Pierre Ekwah n’a toujours pas rejoint l’ASSE depuis son transfert définitif au club. Eirik Horneland a donné de ses nouvelles, à quelques jours de la fermeture du mercato d’été.

Mercato : Ekwah n’a toujours pas rejoint l’ASSE

L’ASSE a officialisé le transfert définitif de Pierre Ekwah au club, dans un communiqué publié le jeudi 14 août 2025. L’option d’achat assortie à son prêt a été levée par la Direction stéphanoise, contre 6 millions d’euros, selon l’estimation du site internet spécialisé Transfermarkt. Cependant, le milieu de terrain est toujours absent dans le Forez. Il a séché toute la préparation estivale et le début de saison, car il ne veut pas jouer en Ligue 2.

Le Franco-Ghanéen veut quitter l’AS Saint-Etienne, alors que les dirigeants de Kilmer Sports Ventures (KSV) l’ont recruté parce qu’il fait partie de leur projet. De plus, Eirik Horneland compte sur lui pour aider l’équipe stéphanoise à retrouver la Ligue 1 à l’issue de la saison 2025-2026.

Horneland n’a aucune nouvelle de la recrue de Saint-Etienne

Interrogé sur l’absence de Pierre Ekwah parmi les Verts, le technicien norvégien a laissé entendre qu’il n’a pas de nouvelle de lui. « Si j’ai eu des nouvelles de Pierre cette semaine ? Je n’en ai pas, actuellement, je ne sais pas. […]. Je suis désolé, mais je n’ai pas plus de nouvelles que la première fois », a-t-il répondu en conférence de presse.

« Pour moi, c’est difficile. La semaine prochaine peut-être (on en saura plus, ndlr) ? On verra, je ne sais pas », a conclu Eirik Horneland. Désormais, les responsables de l’ASSE et leur entraîneur attendent impatiemment la fin du mercato pour être situé sur l’avenir du joueur de 23 ans.