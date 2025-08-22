OM : Une seconde chance se profile pour Adrien Rabiot ?

La mise à l’écart d’Adrien Rabiot a provoqué une onde de choc à l’OM. Sa mère, Véronique Rabiot, a pris la parole pour défendre son fils. Elle utilise même le cas Mason Greenwood pour réclamer une seconde chance.

Véronique Rabiot dénonce un traitement de faveur à l’OM

L’Olympique de Marseille est secoué par une crise profonde, marquée par l’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Cette bagarre dans les vestiaires a conduit à la décision de l’OM à prendre une mesure radicale. Les deux joueurs ont été placés sur la liste des transferts. Cette décision, comme on pouvait s’y attendre, est vivement contestée par le clan Rabiot.

Véronique Rabiot, mère et agente du joueur, multiplie les sorties médiatiques ces derniers jours pour défendre l’image de son fils. Elle ne croit pas à la gravité des faits et a soulevé une question de fond. Elle a demandé à l’OM de diffuser les images de la bagarre afin d’être fixé. « C’est du grand cinéma. La vérité est ailleurs », a-t-il lancé dans les colonnes de La Provence.

À voir

Mercato : L’OM dégouté, le choix final de Zhegrova tombe !

Lire aussi : Mercato OM : Rabiot viré, Marseille déjà en pleine galère

Véronique Rabiot dénonce même un traitement inéquitable à l’Olympique de Marseille. Pour ce faire, elle a comparé la situation de son fils avec celle de Mason Greenwood, arrivé l’été dernier l’OM. L’ailier anglais avait fait l’objet d’une plainte pour violences sexuelles sur sa compagne, avant que les poursuites ne soient abandonnées par la justice.

Le cas Mason Greenwood, son nouvel angle d’attaque

Son arrivée à Marseille avait provoqué une vague de contestations. Mais Roberto De Zerbi avait insisté sur l’importance de donner une seconde chance. C’est là que réside le problème aux yeux de Véronique Rabiot. La mère du joueur estime l’OM et son entraîneur appliquent un double standard.

Véronique Rabiot a reçu @laprovence en fin journée pour une très longue interview, durant laquelle elle n’épargne ni Pablo Longoria, ni Medhi Benatia, ni Roberto De Zerbi. À lire demain en kiosques ou sur notre site, à partir de 7h. pic.twitter.com/zehXdrJl6N — Alexandre Jacquin (@AJac13) August 21, 2025

« Je suis d’accord pour donner des deuxièmes chances aux gens, mais il n’y aurait que mon fils qui n’aurait pas droit à une seconde chance ? ». Cette question ajoute une nouvelle couche de tension à ce conflit. Même si l’OM justifie son choix de préserver l’institution, le clan Rabiot s’appuie sur ce précédent pour réclamer une révision de la sanction.

Lire aussi : Ça chauffe à l’OM : Véronique Rabiot fracasse Longoria !

À voir

Mercato ASSE : Horneland face au casse-tête Pierre Ekwah

Véronique Rabiot part en tout cas du principe que son fils n’est pas redevable à Marseille. « C’est l’OM qui devrait le remercier et ne pas lui manquer de respect ». La mise en vente d’Adrien Rabiot se transforme donc en un véritable bras de fer médiatique,