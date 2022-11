ASSE : Batlles se prend un tacle sévère de la part de Puel

Publié par Ange A. le 21 novembre 2022 à 06:07

Ancien entraîneur de l’ ASSE, Claude Puel conteste l’un des choix forts de Laurent Batlles, l’actuel coach de Saint-Étienne.

L’AS Saint-Étienne va revoir ses objectifs de la saison. Alors que la direction de l’ ASSE espérait lutter pour un retour en Ligue 1, la réalité est toute autre après 15 journées de Ligue 2. Les Verts sont derniers du championnat et sont partis pour jouer le maintien. Entraîneur de Saint-Étienne depuis cet été, Laurent Batlles essuie bon nombre de critiques suite aux mauvais résultats du club. Son avenir dans le Forez est même souvent sujet aux spéculations. Certains pronostiquent en effet l’éviction de Batlles d’ici le terme de la saison. Ancien coach des Verts, Claude Puel désapprouve un choix de Batlles. Pour le Castrais, l’ancien entraîneur de Troyes doit revoir son système de jeu avec les joueurs à sa disposition.

ASSE : Claude Puel critique vertement Laurent Battles

Pour Claude Puel, le système actuel utilisé par Laurent Batlles n’est pas à l’avantage de l’AS Saint-Étienne. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’ ASSE broie du noir depuis son retour en Ligue 2. « Ce n’est pas pareil de mettre des défenseurs ou des contre-attaquants aux postes de pistons. En tout cas il y a un effet de mode. Quand on joue avec un système à trois défenseurs centraux et qu’on perd la balle haut, on a tendance à prendre des vagues car il n’y a pas assez de joueurs au milieu pour freiner la transition », a analysé le technicien castrais dans les colonnes de Sud Ouest.

Mal en point en championnat, Sainté reste sur deux défaites de rang. Les Stéphanois vont tenter de se reprendre le 26 décembre lors d’un déplacement sur la pelouse d’Annecy. Une rencontre qui s’annonce déjà ardue, tant Laurent Batlles sera privé de Jimmy Giraudon et Jean-Philippe Krasso, le meilleur buteur du club. Les deux hommes seront suspendus.