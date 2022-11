OL Mercato : Une première offre arrive pour Houssem Aouar !

Publié par Enzo Vidy le 23 novembre 2022 à 12:39

Relancé à l' OL depuis l'arrivée de Laurent Blanc, Houssem Aouar est courtisé en Italie, et une première offre devrait arriver sur la table.

Le dossier Houssem Aouar ne cesse d'agiter l'Olympique Lyonnais ces derniers jours. Libre en juin prochain, le milieu de terrain lyonnais est pisté par deux cadors du championnat italien, à savoir l'AC Milan et l'AS Roma. Cependant, le club d'Olivier Giroud devrait rapidement passer à l'action d'après La Gazzetta dello Sport. En effet, le média italien affirme que les dirigeants milanais seraient soucieux de voir la Roma prendre les devants sur ce dossier, et devraient rapidement formuler une première proposition à l'Olympique Lyonnais. L'offre des Rossoneri pour s'offrir Houssem Aouar cet hiver serait de 8 millions d'euros d'après la presse italienne. La bataille entre Romains et Milanais s'annonce déjà féroce sur ce dossier.

OL Mercato : Lyon veut toujours prolonger Houssem Aouar

Si les dirigeants lyonnais devraient écouter les prochaines offres qui arriveront sur la table pour Houssem Aouar, l'idée de prolonger leur milieu de terrain est également présente. Laissé de côté par Peter Bosz lorsque le technicien néerlandais était sur le banc de l'Olympique Lyonnais, la donne a bien changé depuis l'arrivée de Laurent Blanc, et Houssem Aouar a retrouvé du temps de jeu. Sur les cinq derniers matchs de son équipe, Aouar a été titularisé à cinq reprises, et s'est aussi offert une belle réalisation lors du succès de son équipe 2-1 à Montpellier le 22 octobre dernier.

Bien décidé à ne pas voir leur prodige partir libre lors du prochain mercato estival, les dirigeants de l'Olympique lyonnais devraient probablement proposer une nouvelle offre de prolongation à leur milieu de terrain dans les prochaines semaines. En cas de refus de la part du joueur, un départ lors du prochain mercato hivernal sera certainement inévitable pour Houssem Aouar, et les prétendants devraient être de plus en plus nombreux d'ici-là.