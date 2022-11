Coupe du monde : L'Allemagne tombe face au Japon !

Publié par Enzo Vidy le 23 novembre 2022 à 17:20

Alors qu'elle faisait son entrée en lice cet après-midi face au Japon, l'Allemagne s'est inclinée 2-1 et se retrouve déjà en mauvaise posture.

Nouveau coup de tonnerre au Qatar. Après la défaite surprise de l'Argentine hier face à l'Arabie Saoudite 2-1, c'est l'Allemagne qui a sombré cet après-midi. Face à une équipe japonaise extrêmement combative, les hommes d'Hansi Flick avaient pourtant réussi à ouvrir le score grâce à un penalty d'Ilkay Gündogan à la 33e minute. La Mannschaft aurait même pu mener 2-0 juste avant la pause, mais le but de Kai Havertz a logiquement été refusé par l'assistance vidéo.

Au retour des vestiaires, les Japonais ont d'abord souffert lors des quinze premières minutes, avant de se libérer par la suite. À la 75e minute, Ritsu Doan profite d'un centre mal repoussé par Manuel Neuer pour permettre au Japon d'égaliser dans cette rencontre. Les Allemands sont complètement sonnés, et vont finir par encaisser un deuxième but huit minutes plus tard grâce à Takuma Asano à la 83e minute, profitant d'une énorme erreur d'alignement de Niklas Süle. Malgré une forte domination en fin de match, l'Allemagne s'incline 2-1 face aux Samuraï Blue.

Allemagne : La Mannschaft avait déjà commencé par une défaite en 2018

Avec cette improbable défaite face au Japon, l'Allemagne se retrouve dans une position très inconfortable pour la qualification. Cette situation, les Allemands la connaissent bien puisqu'ils avaient déjà perdu leur premier match de poule lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. En effet, la Mannschaft s'était incliné face au Mexique 1-0 et n'avait pas su réagir lors des matchs suivants, les condamnant à une élimination prématurée de la dernière Coupe du monde.

Si on en est encore assez loin aujourd'hui, ce scénario terrible doit certainement refaire surface dans les têtes allemandes. Dimanche prochain, les hommes d'Hansi Flick seront opposés à l'Espagne avec l'obligation de prendre les trois points afin de ne pas être éliminé avant même la dernière rencontre qui se jouera le 1er décembre et qui opposera l'Allemagne au Costa Rica.