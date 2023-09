Au PSG, malgré la fin du mercato, Marco Verratti a signé à Al-Arabi, au Qatar, pour une belle indemnité de transfert pour le Paris Saint-Germain et un énorme salaire pour l'italien.

Après plus de dix ans de loyaux services au PSG, Marco Verratti s'apprête à écrire un nouveau chapitre de sa carrière loin de la capitale française. Le milieu italien a signé avec Al-Arabi au Qatar, mettant ainsi fin à son aventure parisienne débutée en juillet 2012. Son départ vers le Moyen-Orient s'accompagne d'un impressionnant bond financier, avec un salaire nettement supérieur à celui qu'il percevait au Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : La fin d'une ère au Paris Saint-Germain

Recruté en 2012 pour 12 millions d'euros, Marco Verratti a grandi au PSG pour devenir l'un des meilleurs joueurs à son poste. Toutefois, cet été, sa situation au sein de l'équipe parisienne a changé, notamment en raison de problèmes physiques, le laissant sur la touche depuis le début de la saison. Pas vraiment dans les plans du nouvel entraîneur Luis Enrique, il a finalement pris la décision de tourner la page et de relever un nouveau défi.

Le Qatar appelle Verratti :

Al-Arabi a rapidement manifesté son intérêt pour le joueur emblématique du PSG. Un accord de transfert d'une indemnité de 45 millions d'euros a été conclu entre le club qatarien et le PSG plus des bonus. Marco Verratti a donné son accord et s'est rendu au Qatar pour finaliser son arrivée à Al-Arabi. Selon les toutes dernières informations, il a officiellement signé son contrat mardi qui va lui assurer des revenus très importants.

Un jackpot salarial pour Verratti au Qatar :

D'après Sports Zone, Marco Verratti va connaître une importante augmentation de salaire au Qatar. À 30 ans, le milieu de terrain devrait toucher environ 24,7 millions d'euros de salaire à Al-Arabi chaque saison, comparé à ses 14,4 millions d'euros par saison au PSG. Notons que le joueur était sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2026. Ce transfert, s'il est une aubaine d'assurer financièrement ses arrières, est aussi un renoncement à évoluer au très haut niveau du foot.

Après Pescara son premier club et le Paris Saint-Germain FC, Marco Verratti s'envole vers le troisième club de sa carrière.