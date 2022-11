Espagne : Une Roja sauce Barça pour ouvrir sa Coupe du monde

Publié par Jules le 23 novembre 2022 à 11:05

Aujourd'hui, l'Espagne entre en lice dans la Coupe du monde face au Costa Rica avec une équipe riche de talents en provenance du Barça.

Pour son premier match face au Costa Rica cet après-midi, l'Espagne risque d'aligner un onze avec un très fort accent catalan. En effet, selon toute vraisemblance, de nombreux joueurs du Barça devraient être titulaires dans la composition de Luis Enrique, qui vit probablement sa toute dernière Coupe du monde à la tête de la Roja cette année.

Au milieu de terrain, l'Espagne pourrait s'avancer avec un trio issu du Barça. Comme cela a été travaillé à l'entraînement avant cette rencontre, Sergio Busquets devrait être titulaire et capitaine, un cran en dessous des deux jeunes cracks du FC Barcelone, Pedri et Gavi. Sur le côté gauche de la défense, Jordi Alba est un titulaire indiscutable alors qu'en attaque, Ansu Fati et Ferran Torres pourraient débuter sur les ailes.

Espagne : Le Barça, meilleur fournisseur de la Roja

Cette année encore, le Barça est le principal fournisseur de joueur pour l'Espagne lors de cette Coupe du monde. Avec pas moins de 8 joueurs du FC Barcelone dans sa liste, Luis Enrique mise beaucoup sur le club catalan pour disputer cette compétition. Alors que les cadres Sergio Busquets et Jordi Alba ont été maintenus dans l'équipe, la Roja pourra également compter sur de jeunes talents comme Alejandro Balde, appelé à la dernière minute, qui vit sa première sélection avec la sélection espagnole.

En plus de fournir des joueurs à l'Espagne, le Barça a alimenté bon nombre d'autres sélections pour cette Coupe du monde. Avec 17 joueurs du FC Barcelone appelés par les différentes sélections, le club catalan devient le club ayant le plus de ses joueurs participant à un Mondial de l'histoire. Un record qui fait du bien aux Blaugranas qui suivront de très près cette Coupe du monde.

Où regarder Espagne-Costa Rica en streaming ?

Le match d'ouverture de l'Espagne, contre le Costa Rica, se jouera à 17h aujourd'hui. Le match sera disponible sur Bein Sport 1. Les Espagnols tenteront de s'imposer pour bien entamer leur Coupe du monde 2022, alors que la Roja sera en concurrence avec l'Allemagne pour la première place.