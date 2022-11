ASSE Mercato : Hervé Renard pour remplacer Batlles à Saint-Etienne ?

Publié par Enzo Vidy le 24 novembre 2022 à 13:25

Dans une situation sportive très compliquée, Laurent Batlles est menacé. Hervé Renard, sélectionneur de l'Arabie saoudite, pourrait le remplacer à l' ASSE.

Actuellement dernier du championnat de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne a vécu une première partie de saison cauchemardesque. Déjà éliminés de la Coupe de France, les Verts ne peuvent déjà plus s'accrocher à grand chose pour faire vibrer leur public cette saison. La seule mission consiste désormais à se maintenir en Ligue 2 en fin de saison, même si cela semble déjà bien compromis. Malgré ces mauvais résultats, l'actuel entraîneur de l' ASSE, Laurent Batlles, est toujours sur le banc stéphanois et semble bien parti pour être de retour lors de la reprise du championnat le 26 décembre prochain. Pourtant, une rumeur assez improbable circule depuis quelques jours concernant l'arrivée d'un entraîneur de renom après la Coupe du monde qui se déroule actuellement au Qatar.

ASSE Mercato : Hervé Renard à Saint-Etienne après la Coupe du monde ?

Actuellement sélectionneur de l'Arabie saoudite qui dispute la Coupe du monde au Qatar, Hervé Renard fait énormément parler de lui depuis mardi dernier. En effet, l'ancien coach du LOSC et du FC Sochaux a réussi l'exploit de battre l'Argentine avec sa sélection lors du premier match de groupe des Saoudiens. Cette performance a été vécue comme un véritable tremblement de terre dans le monde du football, car l'Albiceleste faisait partie des favoris pour aller au bout de ce Mondial 2022.

Grâce à cette victoire, Hervé Renard peut rêver d'emmener l'Arabie saoudite en 8es de finale de la compétition. Juste après sa victoire improbable face aux coéquipiers de Lionel Messi, Hervé Renard a rapidement été évoqué par la presse française et la rumeur d'un intérêt de l'AS Saint-Etienne à tout de suite pris de l'ampleur. Cependant, le site EVECT précise qu'aucun contact n'a été établi entre l'actuel sélectionneur de l'Arabie saoudite et l' ASSE. Si cette rumeur semble complètement loufoque à l'heure actuelle, l'après Coupe du monde devrait nous éclairer sur ce sujet.