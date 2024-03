La vente du club français Amiens SC est actée depuis quelques semaines. Plusieurs acheteurs se positionnent pour acquérir le club.

Amiens SC mis en vente

La concurrence est rude pour le rachat du club Amiens SC. Le président du club, Bernard Joannin a confirmé que plusieurs acheteurs manifestent leur intérêt. Deux offres de rachat sont déjà sur la table des dirigeants d’Amiens. Turki Al-Sheikh, un proche du prince héritier d’Arabie Saoudite Mohammed ben Salmane, a formulé une offre de 55 millions d’euros en 2019.

Le fonds de pension anglais a aussi déposé une offre en 2021. Mais le président du club a décliné toutes les offres. Bernard Joannin a indiqué que les offres de rachat affluent ces dernières semaines, notamment des pays du Golfe. Après le refus de son offre en 2019, l’Arabie Saoudite est revenue à la charge et lui a formulé une nouvelle offre.

« Il y a toujours des bruits qui courent en permanence, mais des offres de rachat, j’en reçois perpétuellement. Des pays du Golfe sont revenus à la charge », a révélé Bernard Joannin au média Courrier Picard.

La vente d’Amiens SC suscite l’intérêt de John Williams

Le directeur sportif du club, John Williams est aussi intéressé par la vente d’Amiens SC. Il envisage de formuler une offre pour acquérir le club. Bernard Joannin prend son temps pour évaluer les offres et prendre une bonne décision. « J’écoute les gens qui me font des propositions et je prendrais une décision à moyen et long terme. C’est vrai que John Williams est intéressé » a déclaré le président d’Amiens SC.