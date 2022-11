OGC Nice : Une bonne nouvelle tombe avant la reprise du Gym, lundi

Publié par ALEXIS le 25 novembre 2022 à 02:37

L’ OGC Nice a annoncé une bonne nouvelle, ce jeudi, en pleine Coupe du monde 2022 et à quelques jours de la reprise des entrainements des Aiglons.

L’ OGC Nice a donné des informations concernant Andy Delort, touché au genou lors du match de Ligue 1 contre l’AJ Auxerre, à la mi-octobre. L’attaquant du Gym poursuit sa reprise individuelle pendant la trêve de la coupe du monde. Il devrait être disponible à la reprise des entrainements le 28 novembre, selon les informations du club azuréen. « Alors que l'ensemble du groupe Rouge et Noir est attendu lundi prochain pour la reprise, Andy Delort suit actuellement un programme personnalisé au centre d'entrainement de l' OGC Nice. Il prépare son retour en compagnie des préparateurs physiques du club, avec des ateliers sur le terrain ainsi qu'en salle de musculation », ont fait savoir les Aiglons.

OGC Nice : Le retour d'Andy Delort retardé en raison d'une rechute

Pour être plus précis, le buteur de l’équipe de Lucien Favre était revenu une première fois, après avoir manqué les matchs contre le FC Nantes (1-1) et le FC Lorient (2-1). Il avait disputé les 4 dernières minutes du match remporté face au Stade Brestois (1-0). Mais, le joueur de 31 ans avait été obligé de déclarer forfait pour le dernier déplacement des Niçois à Lyon (1-1), le 11 novembre, avant la trêve internationale. Lucien Favre avait expliqué son indisponibilité en conférence de presse, en indiquant qu’il s’agit d’une rechute : « Pour Andy Delort, il sent à nouveau (son genou). »

Dans son communiqué médical du 19 octobre, l’ OGC Nice s’était pourtant montré rassurant : « Andy Delort a procédé à différents examens médicaux. Ces derniers ont révélé que l'attaquant du Gym souffrait d'une entorse interne du genou sans signe de gravité. La durée de son indisponibilité est évaluée à une quinzaine de jours ».