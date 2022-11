PSG : Coupe du Monde, le Brésil fait une annonce pour Neymar !

Publié par JEAN-LUC D le 25 novembre 2022 à 23:43

La Fédération Brésilienne de Football a pondu une annonce officielle sur la blessure de l’attaquant du PSG, Neymar, pour la suite de la Coupe du Monde.

Touché et remplacé lors de la victoire du Brésil face à la Serbie (2-0), jeudi soir, dans le cadre de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde, Neymar est forfait pour le match de lundi contre la Suisse. Le docteur Rodrigo Lasmar, médecin de la Seleçao, a fait le point sur l’état de santé du milieu offensif du Paris Saint-Germain, ce vendredi.

« Les examens ont montré une contusion du ligament latéral de la cheville droite pour Neymar, ainsi qu’un petit oedème osseux, et une blessure du ligament médial de la cheville gauche pour Danilo. Nous pouvons déjà dire que nous n’aurons pas les deux joueurs pour notre prochain match, mais ils restent en traitement avec l’équipe. Notre objectif est d’essayer de les récupérer dès que possible dans la compétition », a déclaré le médecin brésilien en conférence de presse.

Comme annoncé dans la journée par L’Équipe, Neymar sera forfait pour la seconde sortie du Brésil lundi contre la Suisse. Après l’annonce de sa fédération, le principal concerné est sorti du silence.

PSG : Neymar affiche son optimisme pour la Coupe du Monde

Même si le médecin de la Seleçao n’a pas donné d’indication sur le retour de Neymar, plusieurs sources concordantes assurent que l’international brésilien ne rejouera plus lors de cette phase de poules. Toutefois, l’attaquant du Paris Saint-Germain reste optimiste concernant sa participation à la suite de la Coupe du Monde, notamment en huitièmes de finale si le Brésil parvient à valider son ticket pour le tour suivant. Via son compte Intstagram, le partenaire de Messi et Mbappé a affiché son amour pour sa patrie et sa lutte dans l'adversité.

« La fierté et l'amour que je ressens en portant ce maillot sont inexplicables. Si Dieu me donnait la possibilité de choisir un pays où naître, ce serait le Brésil. Rien dans ma vie n'a été donné ou facile, j'ai toujours dû courir après mes rêves et mes objectifs. Ne jamais souhaiter de mal à personne, mais aider ceux qui sont dans le besoin. Aujourd'hui est devenu l'un des moments les plus difficiles de ma carrière ... et encore dans une Coupe du Monde.

J’ai une blessure oui, c'est ennuyeux, ça va faire mal, mais je suis sûr que j'aurai la chance de revenir parce que je ferai tout mon possible pour aider mon pays, mes coéquipiers et moi-même. Tout ce temps à attendre pour que l'ennemi m'abatte comme ça ? JAMAIS ! Je suis le FILS DU DIEU DE L'IMPOSSIBLE et le mien est sans fin », a écrit le protégé de Christophe Galtier.