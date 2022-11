OL Mercato : Aouar au cœur d’un surprenant deal cet hiver

Publié par Ange A. le 27 novembre 2022 à 06:58

Milieu de terrain en fin de contrat, Houssem Aouar pourrait quitter l’ OL dès cet hiver. Il pourrait faire l’objet d’un échange.

Les jours d’Houssem Aouar semblent comptés à l’Olympique Lyonnais. Bien que relancé par Laurent Blanc, le milieu de terrain formé à l’ OL devrait quitter son club formateur. Le Baby-Gone n’aurait pas en effet l’intention de rempiler à Lyon. Son contrat arrive au terme de la saison. Alors que la direction lyonnaise souhaite prolonger son bail, elle ne serait pas non plus fermée à l’idée d’un départ d’Aouar. Les responsables lyonnais pourraient même le libérer dès cet hiver. Ceci afin de ne pas le laisser partir gratuitement à l’issue de la saison. Aux dernières nouvelles, le milieu âgé 24 ans pourrait faire l’objet d’un échange avec la Roma. Un Giallorossi serait sur les tablettes des Gones.

OL Mercato : Aouar inclus dans un échange entre Lyon et la Roma ?

Le nom de Rick Karsdorp est associé avec insistance à l’Olympique Lyonnais. Le latéral néerlandais n’est pas en odeur de sainteté avec son entraîneur José Mourinho. À tel point que l’international batave, non convoqué pour le Mondial, ne s’est pas présenté à la reprise des entraînements du club italien lundi dernier. Une nouvelle méprise qui ouvre donc la voie à un départ de Karsdorp dès cet hiver. L’ancien de Feyenoord recruté en 2017 est encore lié à La Louve jusqu’en 2025. Mais au vu de sa situation et des tensions avec le Special One, son avenir va s’écrire loin de la capitale italienne.

Selon Il Romanista, la Roma, intéressée par Houssem Aouar, pourrait se laisser séduire par un échange entre le défenseur et le milieu de l’ OL. Reste maintenant à savoir si les deux clubs parviendront à trouver un accord dans les prochaines semaines. En cas d’échec, Aouar pourrait négocier librement avec le club de son choix en vue d’un départ gratuit l’été prochain. Un scénario que redoute le club de Jean-Michel Aulas.