ASSE : Les légendes du club s'insurgent, Batlles sur la sellette

Publié par Dylan le 27 novembre 2022 à 11:01

Les légendes de l'ASSE n'apprécient pas la saison actuelle du club, dernier de Ligue 2. Le coach des Verts Laurent Batlles semble sur la sellette.

Personne n'apprécie ce cauchemar. Au fond du trou depuis sa défaite contre Rodez le 12 novembre dernier (0-2), l'AS Saint-Étienne fait peine à voir aux yeux de nombreux supporters français. Et pour cause : on parle d'un club historique ayant gagné 10 fois le championnat de France de Ligue 1 et participé à de nombreuses coupes d'Europe. Plusieurs légendes de l'AS Saint-Étienne se sont élevées pour dénoncer la situation des Verts, dont Allan Olesen.

S'il n'est assurément pas le joueur le plus connu dans l'histoire du club ligérien, l'ancien défenseur droit danois regarde toujours son actualité. Et comme les autres ex-joueurs du club, ce qu'il voit l'inquiète forcément. Joueur de l'ASSE entre 2000 et 2003, il a tout de même défendu les joueurs dans un entretien pour Le Progrès : « Pour les joueurs, ce doit être difficile d’évoluer sous pression en permanence. Derniers de Ligue 2, c’est une véritable catastrophe ».

ASSE : Laurent Batlles plus que jamais sur la sellette

Alors que la direction stéphanoise prépare l'avenir avec le futur départ de Jean-Philippe Krasso, l'entraîneur de l'ASSE Laurent Batlles peut s'estimer en danger. En dépit des mauvais résultats des Verts, le technicien de 47 ans semble plus que jamais sur la sellette. D'après les informations de RMC Sport, il aurait d'ailleurs joué gros lors du dernier match contre Rodez, perdu 2-0 dans le Chaudron.

Son départ du club lors de la trêve internationale ne devrait donc pas être étonnant, et sa succession aurait d'ailleurs été préparée. Si l'actuel sélectionneur de l'Arabie saoudite, Hervé Renard a refusé le challenge, Jean-Marc Furlan (ex- AJ Auxerre) et Patrice Garande (ex-Dijon FCO) pourraient être des candidats potentiels. Vingtième de Ligue 2 après 15 journées, l'AS Saint-Etienne devra absolument réagir pour ne pas connaître une deuxième relégation d'affilée.