PSG : À J-9 du Mondial, Sergio Ramos reçoit une terrible nouvelle

Publié par JEAN-LUC D le 11 novembre 2022 à 14:05

Malgré son retour en forme depuis le début de la saison, le défenseur du PSG Sergio Ramos ne sera pas à la prochaine Coupe du Monde au Qatar.

Ce vendredi, le sélectionneur de l’Espagne a dévoilé sa liste de joueurs convoqués pour la Coupe du Monde 2022, du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. Malgré un retour en forme apprécié aussi bien en France qu’en Espagne, Sergio Ramos n’a pas convaincu Luis Enrique de le retenir parmi les 26 internationaux convoqués pour défendre la Roja. Des six Espagnols que compte l’effectif de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, notamment les défenseurs Juan Bernat, Sergio Ramos, le gardien de but Sergio Rico, les milieux de terrain Fabian Ruiz, Carlos Soler et l’attaquant Pablo Sarabia, seuls deux ont été appelés : Sarabia et Soler.

Malgré un faible temps de jeu à Paris, les deux milieux offensifs des Rouge et Bleu vont donc honorer leur premier rendez-vous mondial avec la Roja du 20 novembre au 18 décembre prochain. Arrivé gratuitement au Paris SG à l’été 2021, Ramos ne disputera donc pas une cinquième Coupe du Monde avant de raccrocher les crampons. L’ancien emblématique capitaine du Real Madrid se retrouve barré par une jeunesse aux longues dents, avec notamment Éric Garcia (Barça, 21 ans), Aymeric Laporte (Manchester City, 28 ans), Pau Torres (Villarreal, 25 ans) et Hugo Guillamon (Valence, 22 ans). Un gros coup dur pour le coéquipier de Lionel Messi, qui se voyait bien participer à une dernière Coupe du Monde après 2006, 2010, 2014 et 2018.

Programme de l’Espagne sans Sergio Ramos pour la phase de poules

Mercredi 23 novembre 2022 à 19h00 : Espagne - Costa Rica (1re journée - Al Thumama Stadium, Doha)

Dimanche 27 novembre 2022 à 22h00 : Espagne - Allemagne (2e journée - Al Bayt Stadium, Al-Khor)

Jeudi 1er décembre 2022 à 22h00 : Japon - Espagne (3e journée - Khalifa International Stadium, Doha).