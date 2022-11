Coupe du monde : Equipe de France, Varane annonce la couleur

Publié par ALEXIS le 28 novembre 2022 à 12:01

Qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe du monde, l' Equipe de France prépare la suite du tournoi. Raphaël Varane s’est prononcé sur les 8es de finale.

Champion du monde en titre, l’ Equipe de France a bien assumé son statut en se qualifiant directement pour les 8es de finale, avant son troisième et dernier match de poule. Leaders du groupe D à l’issue de la deuxième journée, les Bleus affrontent la Tunisie ce mercredi. Un match serein pour Raphaël Varane et ses coéquipiers, déjà assurés de finir à la première place. Didier Deschamps a prévu de faire tourner son effectif contre les Aiglons de Carthage, sans pour autant galvauder le match. Les Tricolores voudront réaffirmer leur statut de favori dans ce Mondial. Et un sans-faute en phase de poule enverrait un signal fort aux adversaires, dont certains ne sont pas encore assurés d’être en 8es de finale, après deux matchs disputés.

Justement, Raphaël Varane a été interrogé sur le 8es de l’ Equipe de France. Mais ne connaissant pas encore l’adversaire des Bleus à cette étape, le défenseur central a été bref dans sa réponse. « L'adversaire en huitièmes, on verra bien. Pas de préférence. Le groupe est serein. On s'appuie sur cette mentalité de compétiteurs. On a cette rage de vaincre », a-t-il rassuré, dans des propos rapportés par Foot Mercato.

Equipe de France : Varane, « il faudra jouer de grosses équipes pour aller au bout »

Vainqueur du monde 2018 en Russie, l’ Equipe de France est candidate à sa propre succession, malgré l’absence de trois cadres : Paul Pogba, N’Golo Kanté et Karim Benzema. Et pour aller jusqu’en finale de la Coupe du monde au Qatar, les Bleus sont prêts à affronter n’importe quelle équipe, comme l’a confié Raphaël Varane. « Il faudra jouer de grosses équipes pour aller au bout. » Il faut dire que l’ Equipe de France croise le deuxième de la poule C, soit la Pologne, l’Argentine, l’Arabie Saoudite ou le Mexique.