PSG Mercato : Les fans du Real lancent un message fort pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 28 novembre 2022 à 19:20

La Coupe du monde au Qatar pourrait jouer un mauvais tour au PSG en ce qui concerne l’avenir de Kylian Mbappé. Un revirement serait en cours au Real Madrid.

Après avoir pris la résolution de prolonger au PSG en mai dernier, Kylian Mbappé était devenu persona non grata dans l’esprit des supporters du Real Madrid. Désormais, la grande priorité des Merengues pour oublier définitivement le buteur français se nommait Erling Haaland, le phénomène norvégien de Manchester City. Toutefois, les prestations XXL de Mbappé à la Coupe du monde au Qatar face à l’Australie (4-1), mardi, et contre le Danemark (2-1), samedi, seraient en train de faire changer d’avis les socios du club madrilène.

Après la qualification de la France pour les 8es de finale de la Coupe du monde, avec notamment un doublé du numéro 7 du PSG face aux Danois, un journaliste de la célèbre émission El Chiringuito a lancé sur Twitter : « Qui peut se passer d'un talent pareil même s'il a de la rancœur contre lui ? » Dans la foulée, les fans du Real Madrid ont pris d’assaut les réseaux sociaux pour demander à Florentino Pérez d’oublier son orgueil pour revenir à la charge afin de le recruter l’été prochain.

Plus incisif, un compte dédié au champion d’Europe en titre, Madrid Zone, a fait monter la température en indiquant que « Kylian Mbappé n'a toujours pas abandonné son rêve de rejoindre un jour le Real Madrid. Il est toujours très contrarié par le PSG et pourrait raviver son envie de partir en 2023, même s'il se concentre actuellement sur la Coupe du Monde ». Une arrivée du Parisien dans les rangs du Real pourraient être le principal tube de l’été 2023, d’autant que chez les Rouge et Bleu, la porte n’est pas fermée pour le natif de Bondy.

PSG Mercato : Luis Campos ouvre la porte au Real pour Mbappé

Profitant d’une interview avec La Cadena COPE, Luis Campos a ouvertement avoué ce lundi qu’il ne pouvait pas forcément s’opposer à un éventuel transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid si telle était la volonté de l’international français de 23 ans, même s’il reste concentré pour le moment sur son aventure avec le Paris Saint-Germain.

« Mbappé au Real Madrid ? Il a pris sa décision et en ce moment il se porte très bien au PSG. À Paris, ils doivent profiter d'avoir l'un des meilleurs, sinon le meilleur du moment. Mais dans le futur, je ne sais pas », a expliqué le dirigeant portugais. Et selon les dernières rumeurs en provenance d’Espagne, la Maison Blanche pourrait bien changer d’avis concernant le partenaire de Messi et Neymar. Le feuilleton Mbappé est donc relancé !