RC Strasbourg : Marc Keller hausse le ton face à ses joueurs

Publié par Jules le 10 novembre 2022 à 02:39

Le RC Strasbourg a du mal sur ce début de saison. Le RCSA est 18e de Ligue 1, ce qui a poussé le président Marc Keller a sermonné ses joueurs.

Marc Keller a beaucoup de mal a digéré la méforme actuelle du RC Strasbourg. De nouveau battu contre l'AC Ajaccio ce week-end (4-2), les joueurs du RCSA ont eu le droit à une visite de leur président qui n'a pas mâché ses mots comme le révèle le quotidien L'Équipe. Le président strasbourgeois aurait déclaré que le match contre les Corses était "inadmissible, inacceptable et indigne". Des mots forts, à la hauteur de la déception de Marc Keller après cette débacle face au promu ajaccien.

Cependant, le président du RC Strasbourg a tout de même voulu réaffirmer sa confiance envers Julien Stéphan. D'après Les Dernières Nouvelles d'Alsace, Marc Keller ne songe pas à un changement d'entraineur et croit toujours en l'ancien coach du Stade Rennais qui peut désormais compter sur un effectif presque au complet pour relancer le club, avec notamment le retour de Ludovic Ajorque, qui sort d'une très longue blessure qui l'a écarté des pelouses pendant plusieurs mois.

RC Strasbourg : Julien Stéphan veut se relancer contre le FC Lorient

Après cette discussion avec le président du RC Strasbourg, Julien Stéphan souhaite se projeter sur les matchs à venir, et notamment la rencontre face au FC Lorient. "On a discuté et on a des explications, mais ça restera confidentiel, explique le coach du RCSA. Ajaccio, c’est terminé, on n’y changera rien. Ce qui est important, c’est d’être dans la projection. Et la projection, c’est Lorient. Car parler est une chose, mais agir en est une autre."

Si son poste au RC Strasbourg ne semble pour le moment pas menacé comme l'a rappelé Marc Keller, Julien Stéphan doit néanmoins engranger des points pour se sortir de la zone rouge et donner un peu d'air au RCSA, englué dans une 18e place très inconfortable, juste avant la trêve internationale.